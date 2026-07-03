De Luca, al Grand Hotel Salerno: “Non ha pagato nemmeno la tassa di soggiorno”

Nuovo affondo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei confronti del Grand Hotel Salerno. Nel consueto appuntamento del venerdì su Facebook, il primo cittadino è tornato sulla vicenda dei tributi comunali non versati, annunciando una linea di assoluto rigore nei confronti della struttura ricettiva.

Dopo aver contestato nei giorni scorsi il mancato pagamento di Imu e Tari per un importo di circa 8,5 milioni di euro, De Luca ha sostenuto che il Grand Hotel non avrebbe versato neppure l’imposta di soggiorno relativa agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per un ammontare che ha quantificato in circa 500mila euro.

«Devono pagare tutto, senza nessuna rateizzazione», ha dichiarato il sindaco, annunciando che il Comune intende procedere con la massima fermezza e valutare anche eventuali iniziative sul piano penale.

Il primo cittadino ha quindi rivolto un avvertimento alle agenzie turistiche e agli operatori del settore: qualora la posizione debitoria non venisse regolarizzata, «a metà agosto il Grand Hotel sarà chiuso».

Nel corso della diretta social, De Luca ha inoltre reso noto che sono stati avviati accertamenti anche nei confronti del Novotel per verificare il regolare pagamento dell’Imu.