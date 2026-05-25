S. valentino, Strainese al 70%

San Valentino Torio verso la continuità amministrativa con Michele Strianese. Il sindaco uscente, candidato per il terzo mandato alla guida del comune dell’Agro nocerino-sarnese, si avvia infatti a una netta riconferma secondo i primi dati dello scrutinio.
Per Strianese si profila una vittoria larga, con una percentuale che supera il 70% delle preferenze, un risultato che consoliderebbe ulteriormente il consenso attorno alla sua amministrazione e gli spalancherebbe nuovamente le porte di Palazzo di Città.