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Provincia San Valentino Torio

S. valentino, Strainese al 70%

  • Maggio 25, 2026
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S. valentino, Strainese al 70%

San Valentino Torio verso la continuità amministrativa con Michele Strianese. Il sindaco uscente, candidato per il terzo mandato alla guida del comune dell’Agro nocerino-sarnese, si avvia infatti a una netta riconferma secondo i primi dati dello scrutinio.

Per Strianese si profila una vittoria larga, con una percentuale che supera il 70% delle preferenze, un risultato che consoliderebbe ulteriormente il consenso attorno alla sua amministrazione e gli spalancherebbe nuovamente le porte di Palazzo di Città.

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