De Boer ai tifosi: «Farò di tutto per tornare in campo il prima possibile»

Dopo la frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro rimediata durante il ritiro di Cascia, Kees de Boer torna a Salerno e dal terrazzo di casa ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi della Salernitana, affidando ai propri canali social parole di ringraziamento e di speranza in vista del rientro.

Il centrocampista olandese, costretto a fermarsi proprio nella fase di preparazione alla nuova stagione, ha espresso tutta la propria delusione per un infortunio arrivato in un momento particolarmente positivo dal punto di vista fisico.

«Ciao tifosi! Purtroppo dovrò stare fuori per un po’ a causa di un infortunio al piede riportato in ritiro. Mi dispiace davvero tantissimo, perché mi sentivo bene fisicamente e avevo tanta voglia di iniziare al meglio e dare continuità a quanto fatto nel finale della scorsa stagione. Farò di tutto per tornare in campo il prima possibile. A presto!», ha scritto il 26enne