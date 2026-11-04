Dalle multe 5 milioni di euro nel 2027

Cinque milioni di euro dalle multe per violazioni al Codice della Strada. È questa la previsione di entrata per il 2027 formulata dal Comune di Salerno, che ha approvato la programmazione delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative. La decisione è contenuta nella delibera di Giunta numero 216 del 3 novembre 2026, approvata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo De Luca. Un provvedimento che definisce non soltanto le entrate attese, ma anche le modalità di utilizzo di una parte delle somme, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli e alle esigenze operative della Polizia Municipale. Dei cinque milioni complessivamente previsti, l’amministrazione ha individuato una quota di 1.699.050 euro, calcolata al netto dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, da destinare alle finalità vincolate previste dall’articolo 208 del Codice della Strada. Nel dettaglio, 424.763 euro saranno destinati alla segnaletica stradale, attraverso interventi di manutenzione, sostituzione e ammodernamento. Una somma identica sarà utilizzata per il potenziamento delle attività di controllo della circolazione, anche mediante l’acquisto di mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale. La quota più consistente, pari a 849.524 euro, sarà invece riservata a ulteriori interventi per la sicurezza stradale, all’educazione nelle scuole, ai servizi di controllo e alle misure assistenziali e previdenziali per il personale. Tra le singole voci di spesa spiccano i 480.924 euro destinati ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo, compresi quelli notturni e le attività di prevenzione delle violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Altri 210mila euro saranno riservati alle attività assistenziali e previdenziali, mentre 160mila euro serviranno per l’acquisto e il noleggio di veicoli della Polizia Municipale. Previsti inoltre 128.600 euro per interventi di sicurezza stradale, 85.463 euro per attrezzature, 79.300 euro per le divise degli agenti e 40mila euro per la rilevazione degli illeciti e la sorveglianza nelle zone a traffico limitato. Non mancano 30mila euro per i progetti di educazione stradale nelle scuole. Un capitolo significativo riguarda proprio la situazione del Corpo di Polizia Municipale. Nella delibera si evidenzia come, nonostante le nuove assunzioni a tempo indeterminato e la trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a tempo pieno, avvenuta lo scorso 15 giugno, il rafforzamento dell’organico non sia stato sufficiente a compensare le crescenti esigenze operative e i numerosi pensionamenti. Da qui la necessità di investire anche nell’innovazione tecnologica. Il Comune intende proseguire nell’utilizzo del sistema Street Control, già attivato per rendere più efficienti le verifiche sul territorio, e introdurre nuove soluzioni digitali per la gestione degli incidenti stradali. L’obiettivo è ridurre i tempi dei rilievi, velocizzare la riapertura delle strade dopo i sinistri e liberare personale da destinare ai controlli e alla viabilità cittadina. Ma dalla delibera emerge anche un altro elemento: attualmente la Polizia Municipale di Salerno non utilizza l’apparecchiatura in dotazione per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti respinto la richiesta di iscrizione del dispositivo, che non risulta quindi utilizzabile per questa tipologia di accertamenti. Per tale ragione, nella programmazione 2027 non sono previste entrate derivanti dalle sanzioni rilevate attraverso l’apparecchiatura. L’eventuale ripresa dei controlli resta subordinata alla risoluzione delle criticità riscontrate e al completamento degli adempimenti necessari. La previsione complessiva di cinque milioni tiene conto anche delle attività di vigilanza nelle aree di sosta a pagamento e delle somme che potrebbero essere recuperate attraverso la riscossione coattiva delle multe non pagate. L’amministrazione precisa, tuttavia, che si tratta di stime e non di incassi già acquisiti. L’effettiva realizzazione degli interventi sarà subordinata alle somme realmente riscosse e alle disponibilità finanziarie dell’ente. La programmazione dovrà ora essere recepita nel bilancio di previsione 2027. Resta dunque da verificare quanto delle entrate ipotizzate si tradurrà concretamente in risorse disponibili per migliorare la sicurezza delle strade e rafforzare i servizi della Polizia Municipale.