Curia. Disfatta istituzionale di Salerno

Quando il governo di una diocesi smette di essere guidato dalla solennità istituzionale e scivola nelle dinamiche dei sottoscala di curia, le conseguenze per la credibilità della Chiesa locale si rivelano devastanti. Quanto sta accadendo a Salerno attorno alla figura del Vescovo ausiliare, Mons. Alfonso Raimo, traccia i contorni di un vero e proprio disastro pastorale e politico. Un’indiscrezione bruciante, affidata ai fedelissimi prima dei canali ufficiali: «Mi hanno tolto Raimo». Un’espressione informale che svela, in cinque parole, il crollo di ogni decoro istituzionale, lasciando dietro di sé una doppia ferita: il tradimento di un vincolo solenne e la constatazione di una sfiducia vaticana ormai conclamata. 1. Il tradimento del segreto: come si può ancora credere a un Pastore? La decisione di rimuovere o trasferire un Vescovo ausiliare rientra tra gli atti dell’autorità pontificia soggetti alla massima riservatezza e, in casi specifici, al segreto pontificio. Un vincolo etico, canonico e spirituale istituito per tutelare la verità, evitare speculazioni e rispettare la dignità delle parti coinvolte prima che i bollettini ufficiali della Santa Sede rendano pubblica la scelta. Che una notizia di questa portata venga anticipata nelle stanze di curia, trasformata in confidenza da sfogare con i propri collaboratori, rappresenta una gravissima violazione d’ufficio e di senso morale. Trasparenza non è leggerezza: Confidare informazioni riservate al proprio entourage prima dei tempi stabiliti significa piegare le regole istituzionali all’umore del momento o a necessità di autodifesa. La perdita dell’autorità morale: Come ci si può fidare di un Vescovo che neanche dinanzi al riserbo solenne o al segreto pontificio riesce a mantenere la riservatezza? Se chi guida la comunità è il primo a non saper custodire ciò che il suo incarico gli impone di proteggere, crolla il presupposto stesso della fedeltà canonica. 2. Lo schiaffo di Roma: fiducia pari a zero Il secondo elemento, ancora più politico e devastante, emerge dal merito stesso della frase: «Mi hanno tolto Raimo». Il Vescovo ausiliare non è un semplice funzionario, ma il principale collaboratore dell’Arcivescovo nel governo della diocesi. Essere privato del proprio ausiliare senza una scelta concordata, o vedersi calare dall’alto una decisione maturata oltre Tevere senza consultazione, costituisce una bocciatura solenne. Nessun margine di trattativa: Quando la Santa Sede interviene d’autorità sulla composizione del governo diocesano senza coinvolgere l’ordinario del luogo, l’indicazione è inequivocabile: da Roma la considerazione e la fiducia nei suoi confronti sono pari a zero. Un commissariamento nei fatti: Trattare la guida di una diocesi come un elemento secondario o ininfluente nelle decisioni che riguardano i suoi collaboratori più stretti significa spogliarlo di fatto di ogni residua autorevolezza politica presso la Curia romana. Il crollo del governo diocesano Il quadro che ne emerge è quello di un isolamento totale. Da un lato c’è un Vaticano che scavalca i vertici diocesani e dispone delle cariche senza ritenere necessario il confronto; dall’altro c’è una gestione locale incapace di mantenere la tenuta del silenzio istituzionale, che scambia le notifiche di Santa Sede per sfoghi da corridoio. Quando un’autorità episcopale perde sia la stima dei suoi superiori a Roma sia il rispetto del vincolo di riservatezza verso i suoi fedeli, non rimane più alcun margine per la guida pastorale. Non si tratta solo di una notizia trapelata in anticipo: è la credibilità dell’intero episcopato locale ad essersi definitivamente sgretolata.