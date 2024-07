Crollo ballatoio a Scampia, 1 morto e un bambino tra i feriti

E’ di un morto e otto feriti, tra i quali un bambino, il bilancio aggiornato del crollo nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli, avvenuto intorno alle 22,30 di ieri. A cedere e’ stato un ballatoio del terzo piano, che ha coinvolto nella caduta i ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco hanno concluso l’evacuazione con l’autoscala dei piani alti e, insieme alla polizia, stanno conducendo rilievi sul posto. Subito dopo il crollo molta gente impaurita si e’ riversata in strada. La Procura della Repubblica di Napoli aprira’ un’indagine sulle cause del crollo. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione in Prefettura a Napoli per il coordinamento dei soccorsi. La Vela Celeste e’ una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l’abbattimento effettuato in precedenza delle altre Vele deciso per dare una sistemazione piu’ dignitosa ai residenti. Ad aprile scorso e’ stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell’amministrazione Manfredi relativo alle Vele di Scampia con i lavori di riqualificazione della Vela B (la cosiddetta ‘Vela Celeste’) con uno stanziamento di circa 18 milioni di euro all’interno del Piano Periferie