Crisi Cooper Standard, spiragli per il sito di Battipaglia

Sono state presentate due offerte non vincolanti per il sito di Battipaglia di Cooper Standard, l’azienda attiva nella produzione di componenti in gomma per il settore automotive, che coinvolge oltre 200 lavoratori. Nel corso del tavolo al Mimit – volto a supportare ogni azione utile a garantire la sostenibilità produttiva dello stabilimento e la tutela dei livelli occupazionali – è stato confermato che resta aperta una finestra temporale per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse non vincolanti, con scadenza fissata al 15 aprile.

La presentazione delle offerte vincolanti – si legge proprio in una nota stampa del Mimit – è prevista, invece, nel mese di giugno. Le parti hanno condiviso l’importanza di consolidare rapidamente il percorso avviato quale condizione essenziale per assicurare un futuro industriale solido al sito, con l’obiettivo della ripartenza dello stabilimento già nel prossimo autunno. Il Mimit continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione della situazione, mantenendo attivo il confronto con azienda e parti sociali.

Un nuovo incontro è previsto per il 23 giugno.