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Agricoltura, Confeuro: “Bene “Appellando” in Italia: tutelare diritti umani e ambientali in filiera”

  • Marzo 17, 2026
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“Nella giornata di martedì 17 marzo, presso la Camera di Commercio di Roma, il presidente nazionale dell Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha partecipato alla presentazione ufficiale di “APPELLANDO IN ITALIA”, l’alleanza internazionale con sede in Germania che sviluppa e gestisce un meccanismo di reclamo settoriale dedicato alla catena di fornitura di frutta e verdura fresca destinata alla grande distribuzione organizzata tedesca. L’evento è stata l’occasione propizia per parlare di trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti umani e ambientali nella catena italiana di fornitura agroalimentare alla grande distribuzione tedesca. Proprio la filiera agroalimentare infatti rappresenta uno dei pilastri delle relazioni economiche tra il nostro paese e la Germania, e diventa pertanto sempre più importante garantire che tali relazioni si fondino non solo sulla qualità dei prodotti, ma anche su principi condivisi di sostenibilità, rispetto dei diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Negli ultimi anni l’attenzione verso questi temi è cresciuta significativamente, anche alla luce di nuovi strumenti normativi europei e nazionali che promuovono maggiore trasparenza e responsabilità nelle catene di approvvigionamento. In questo contesto, il dialogo tra istituzioni, imprese e organizzazioni della società civile diventa essenziale per individuare soluzioni concrete e praticabili anche per la tutela del comparto primario. Siamo felici dunque che anche Confeuro abbia potuto condividere con autorevoli attori istituzionali e agroalimentari esperienze, analizzare le sfide esistenti e rafforzare la cooperazione lungo la filiera agroalimentare, affinché lo sviluppo economico proceda insieme alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Confido che il confronto di oggi possa contribuire a costruire sistemi sempre più trasparenti, responsabili e sostenibili a difesa dei consumatori e dei piccoli e medi produttori agricoltori di fronte alla azione di Gdo e multinazionali”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei.

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