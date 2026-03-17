Boccia citata a giudizio a Pisa per truffa, slitta udienza

L’udienza a Pisa si sarebbe dovuta tenere ieri mattina, ma c’è stato un legittimo impedimento e il procedimento che coinvolge l’imprenditrice di origini campane Maria Teresa Boccia è stato aggiornato a fine giugno. E’ quanto scritto oggi da La Nazione di Pisa. Boccia è stata citata a giudizio dalla procura con l’accusa di truffa. L’inchiesta era emersa a ottobre 2024, quando a Boccia era stato notificato un invito a comparire con contestuale avviso di garanzia. Stando alle contestazioni della procura l’imprenditrice, i fatti sarebbero avvenuti in provincia di Pisa nel dicembre 2021, vittima del presunto raggiro un amico della donna. L’uomo, questa l’accusa, sarebbe stato convinto a versare a Boccia 30.000 euro per l’apertura di un locale a Napoli, attività però mai decollata, facendogli anche credere che al progetto avrebbero partecipato altre persone, ignare però dell’iniziativa.
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