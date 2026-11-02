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Attualità Campania

Criminalità giovanile, : 644 arresti in Italia, 28 a Napoli

  • Novembre 2, 2026
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Criminalità giovanile, : 644 arresti in Italia, 28 a Napoli

Un’operazione su vasta scala contro la criminalità giovanile, con centinaia di arresti, migliaia di denunce e ingenti quantitativi di droga e armi sequestrati. La Polizia di Stato ha concluso, nelle ultime due settimane, una maxi attività di contrasto ai reati commessi da giovani e minorenni, sia singolarmente sia all’interno di gruppi organizzati. L’intervento, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, ha interessato tutto il territorio nazionale e ha coinvolto migliaia di operatori delle 106 Squadre mobili, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici.

Il bilancio complessivo parla di 644 arresti, di cui 575 maggiorenni e 69 minorenni, mentre 1.695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà, tra cui 373 under 18. Sono state controllate 236.138 persone, di cui 23.060 minorenni, soprattutto nelle aree considerate più sensibili, tra zone di spaccio e luoghi della movida. Le contestazioni riguardano reati contro la persona e il patrimonio, ricettazione, possesso di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tra le condotte emerse figurano tentati omicidi, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti e rapine, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e alla detenzione illegale di armi. Episodi che, in diversi casi, venivano anche documentati e ostentati dagli stessi protagonisti attraverso i social network, diventati uno degli strumenti di monitoraggio degli investigatori.

Particolarmente significativo il quantitativo di droga sequestrato nel corso delle attività: 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi, ai quali si aggiungono quantitativi minori di ecstasy, ketamina, anfetamine, pregabalin e benzodiazepine. Le perquisizioni hanno inoltre consentito di recuperare 269.863 euro in contanti e numerosi oggetti ritenuti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, telefoni cellulari e capi d’abbigliamento.

Sul fronte delle armi sono state sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e 25 oggetti atti a offendere. Nel corso degli interventi sono stati inoltre rinvenuti ordigni esplosivi, batterie di tubi monocolpo, spray urticanti, taglierini e strumenti utilizzati per lo scasso. L’attività di controllo ha interessato anche 299 abitazioni, 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi della movida, 177 stazioni ferroviarie e 198 parchi. Complessivamente sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di stupefacenti, violazioni del Codice della strada e irregolarità negli esercizi pubblici.

Un capitolo particolare riguarda la provincia di Foggia, dove gli investigatori, anche grazie alle segnalazioni arrivate attraverso l’app YouPol, hanno individuato alcune strutture utilizzate come vere e proprie crack house. Si tratta di laboratori artigianali nei quali la cocaina veniva trasformata in crack, con ambienti e attrezzature messi a disposizione anche per il consumo delle sostanze da parte degli assuntori.

 

 

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