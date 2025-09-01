Casciello (Nm), per Carfagna notevole consenso in Campania - Le Cronache
  • Settembre 1, 2025
Casciello (Nm), per Carfagna notevole consenso in Campania

Siamo stati i primi a porre i problemi e le emergenze da affrontare come presupposto per la scelta del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi invitando a un confronto ordini professionali, organizzazioni di categoria e i vertici regionali del centrodestra. E per questo apprezziamo l’attivismo di Forza Italia sul confronto in atto all’interno della coalizione, ma ribadiamo che ai leader nazionali tutti i partiti hanno avanzato una propria proposta. Noi Moderati, attraverso il presidente Maurizio Lupi, ha proposto al tavolo nazionale il nome della segretaria nazionale del partito, Mara Carfagna, già ministro del Sud e prima ancora delle Pari Opportunità, nonché consigliere comunale a Napoli ed eletta consigliere regionale con circa 60mila preferenze”. Lo afferma Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania. “Quello di Mara Carfagna è inoltre tra i nomi, più volte sondati, che ha riscontrato un importante consenso pur a confronto con altri autorevoli candidati proposti da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. I leader nazionali troveranno ora la sintesi indicando il candidato presidente che porterà il centrodestra alla vittoria delle elezioni regionali e la Campania alla rinascita. E Noi Moderati, con le proprie liste, farà per intero la sua parte”.

