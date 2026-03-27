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Cosmi verso Potenza: “Conta vincere, anche soffrendo”
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Cosmi verso Potenza: “Conta vincere, anche soffrendo”

  • Marzo 27, 2026
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Cosmi verso Potenza: “Conta vincere, anche soffrendo”

Alla vigilia della sfida contro il Potenza Calcio, il tecnico della Salernitana Serse Cosmi traccia la rotta: meno estetica e più concretezza.

«Arriviamo a questa partita con una condizione psicologica migliore rispetto a venti giorni fa – spiega –. Ho lavorato per far capire al gruppo che vincere deve diventare la normalità, anche quando si soffre. Qualcuno si è indispettito per la prestazione contro l’Altamura, ma in questa fase conta il risultato».

Cosmi entra poi nel merito del rapporto tra gioco e risultati: «Ogni allenatore cerca di vincere attraverso il bel gioco, ma ci sono momenti in cui bisogna fare i conti con gli avversari e con gli episodi. Una partita può obbligarti a vincere anche senza esprimere un calcio brillante. In certe condizioni bisogna badare al sodo».

Parole di rispetto per l’avversario: «Il Potenza merita i complimenti per la finale raggiunta. È una squadra organizzata e ben allenata da Pietro De Giorgio. Non credo affronteremo un avversario distratto dalla Coppa: saranno concentrati su di noi. Quanto al meteo, il calcio si gioca ovunque: adattarsi è segno di maturità».

Sul fronte formazione, il tecnico ritrova Giuseppe Carriero e Quirini, ma deve fare i conti con diverse assenze: «La rosa è ampia e chi scenderà in campo darà garanzie. I problemi maggiori sono in difesa, ma è il centrocampo il reparto che deve crescere: serve un approccio diverso per costruire più gioco».

Infine, un pensiero ai tifosi: «Averli al seguito è fondamentale, fuori casa ancora di più. Domani non ci saranno e dispiace. Il calcio dovrebbe sempre essere giocato con entrambe le tifoserie».

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