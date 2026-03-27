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Salerno

Ruggi, impiantato per la prima volta in Campania pacemaker di ultima generazione

  • Marzo 27, 2026
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Ruggi, impiantato per la prima volta in Campania pacemaker di ultima generazione

Presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ai pazienti afferenti dalle UOC di Clinica Cardiologica e di Cardiologia Intensiva, da anni, presso l’UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia, diretta dal Dr.Fabio Franculli, vengono impiantati i pacemaker di ultima generazione e ‘senza fili’, collocati all’interno del cuore.

 

In questi giorni, per la prima volta in un Centro Pubblico Campano, i dottori Gennaro Vitulano, Nertil Kola e Roberto Annunziata, hanno impiantato il ‘Micra AV2’, il pacemaker senza fili di ultima generazione, con migliorate caratteristiche strutturali. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della cardiostimolazione, in quanto il dispositivo, dalle dimensioni estremamente ridotte( 10 volte più piccolo di un pacemaker tradizionale), garantisce una notevole durata della batteria e introduce avanzate capacità tecnologiche, tra cui la sincronizzazione tra le due cavità del cuore atrio e ventricolo anche a frequenze cardiache più elevate. Questo requisito infatti, lo rende particolarmente adatto anche ai pazienti più giovani ampliando significativamente le possibilità terapeutiche.

Inoltre, considerata l’assenza di ferite, tasche sottocutanee o elettrocateri all’interno delle cavità cardiache, si riducono drasticamente le possibili complicanze, soprattutto quelle infettive. L’intervento, eseguito con successo, rappresenta un passo avanti decisivo nell’innovazione clinica e nell’offerta di cure all’avanguardia per il nostro territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’intero team medico coinvolto, che ha sottolineato l’importanza di poter disporre di tecnologie moderne e competitive in un contesto pubblico, come quello della UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia del Ruggi, dove soltanto nel 2025, si sono ultimate circa 1500 procedure di elettrofisiologia e circa 4500 controlli ambulatoriali, garantendo di conseguenza ai pazienti, trattamenti sempre più efficaci, sicuri e meno invasivi.

In seguito a verifiche più dettagliate, abbiamo appurato che il nuovo pacemaker Micra AV2 è stato usato per la prima volta sia per quanto riguarda un Centro Pubblico che anche Privato.

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