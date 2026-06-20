Cosmi sui social: “Uno dei giorni più belli della mia vita”

Una giornata all’insegna dell’entusiasmo, della passione e del forte legame con la città. All’indomani della conferma ufficiale sulla panchina della Salernitana anche per la prossima stagione, Serse Cosmi ha voluto condividere con i tifosi granata un messaggio dal forte valore simbolico, pubblicato sui propri canali social.

“È arrivato il momento di restituire tutti i vostri grazie. Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Avanti Salerno”, ha scritto il tecnico umbro accompagnando le parole con una fotografia scattata nel cuore del centro storico cittadino, davanti alla targa commemorativa collocata al civico 67 di via Mercanti, luogo che custodisce una pagina fondamentale della storia del club.

Per Cosmi è stata una giornata vissuta intensamente accanto alla tifoseria. Nel pomeriggio era arrivata la comunicazione ufficiale della società sulla prosecuzione del rapporto con l’allenatore, una scelta accolta con entusiasmo dall’ambiente granata. Successivamente il tecnico ha raggiunto la spiaggia di Santa Teresa, dove era in corso una manifestazione celebrativa con un torneo sulla sabbia che ha visto protagonisti ex calciatori e vecchie glorie che negli anni hanno indossato la maglia della Salernitana.

L’accoglienza riservata al mister è stata calorosa, con applausi, cori e attestati di stima da parte dei numerosi sostenitori presenti. Un affetto che si è poi trasferito in Piazza Casalbore, davanti allo storico stadio Vestuti, teatro dei festeggiamenti ufficiali organizzati per celebrare il 107° anniversario della società.