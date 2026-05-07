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Acque sotterranee: Aliberti chiede tavolo urgente Regione

  • Maggio 7, 2026
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Acque sotterranee: Aliberti chiede tavolo urgente Regione

Cresce la tensione istituzionale sulla presunta contaminazione delle acque sotterranee nel territorio sarnese. Il sindaco di ScafatiPasquale Aliberti, ha rivolto un appello urgente al presidente della Roberto Fico, chiedendo la convocazione immediata di un tavolo tecnico per fare chiarezza sui dati emersi dagli studi universitari.

Nel suo intervento, il primo cittadino denuncia una presunta mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni regionali, sostenendo che le amministrazioni locali sarebbero venute a conoscenza delle informazioni solo attraverso la stampa, senza adeguate comunicazioni ufficiali.

“Ci aspettiamo con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico – ha dichiarato Aliberti – che chiarisca le conseguenze degli studi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e definisca le azioni necessarie per evitare rischi per la salute dei cittadini”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato la necessità di distinguere con precisione tra falde superficiali e falde profonde, evidenziando come il tema riguardi diverse tipologie di approvvigionamento idrico: dalle acque utilizzate per l’irrigazione e provenienti da pozzi privati, fino all’acqua potabile distribuita nelle abitazioni attraverso la rete pubblica.

“Chi deve confermarci la sicurezza dell’acqua dei rubinetti se non la Regione Campania?”, ha aggiunto Aliberti, chiedendo massima chiarezza sulle responsabilità e sui livelli di controllo.

Pur invitando a evitare allarmismi, il sindaco riconosce la necessità di approfondimenti: “La situazione attuale suggerisce l’esistenza di un problema ambientale serio e storico, che abbiamo denunciato sin dal nostro insediamento”.

La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela delle risorse idriche e sulla gestione delle informazioni ambientali, con le amministrazioni locali che chiedono risposte rapide per garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta valutazione dei rischi.

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