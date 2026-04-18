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Francesco Trione al BookHive 2026 di Bolzano

  • Aprile 18, 2026
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Francesco Trione al BookHive 2026 di Bolzano

Si è conclusa con esito altamente positivo la partecipazione dello scrittore e saggista salernitano Francesco Trione alla prima edizione del Salone del Libro dell’Alto Adige “BookHive” 2026, svoltosi dal 16 al 19 aprile presso FieraMesse di Bolzano.La presenza dell’autore all’interno della manifestazione si è rivelata un’occasione significativa di dialogo, scambio e approfondimento culturale, confermando il valore del Salone come spazio vivo di confronto tra idee, linguaggi e prospettive diverse. In un contesto caratterizzato dalla pluralità linguistica e culturale del territorio altoatesino, “BookHive” ha dimostrato fin dalla sua prima edizione un enorme potenziale nel configurarsi come punto di riferimento per l’editoria indipendente e per la circolazione del pensiero critico contemporaneo.Durante l’evento, Francesco Trione ha presentato il suo saggio “ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle”, opera che negli ultimi mesi ha suscitato crescente interesse per il suo approccio interdisciplinare e per la capacità di analizzare il fenomeno ultras come espressione culturale complessa, intrecciando antropologia, sociologia e studi sui linguaggi simbolici delle comunità urbane.Il confronto con altri autori, editori e operatori culturali ha rappresentato uno degli aspetti più rilevanti dell’esperienza. Il Salone si è configurato come un vero e proprio laboratorio di idee, in cui la riflessione sulle trasformazioni sociali contemporanee ha trovato spazio attraverso incontri, dialoghi e momenti di condivisione. Particolarmente significativa è stata la risposta del pubblico, che ha dimostrato interesse e partecipazione nei confronti delle tematiche affrontate nel volume. Il dibattito generato attorno al libro ha evidenziato l’attualità delle questioni trattate, legate ai concetti di identità collettiva, appartenenza e costruzione di comunità nel contesto della modernità. La partecipazione al “BookHive” si inserisce all’interno di un percorso editoriale e culturale in costante crescita per Francesco Trione, il cui lavoro continua a distinguersi per rigore metodologico e capacità di lettura dei fenomeni sociali contemporanei. Il saggio “ULTRAS” si sta progressivamente affermando come contributo rilevante nel campo degli studi sulle subculture, trovando spazio non solo nel dibattito pubblico ma anche in contesti accademici e formativi. L’esperienza altoatesina conferma dunque l’importanza di eventi come “BookHive” nel promuovere una cultura del confronto e della partecipazione, offrendo agli autori indipendenti l’opportunità di inserirsi in reti culturali dinamiche e di contribuire attivamente alla costruzione di un pensiero condiviso.La presenza di Francesco Trione in questo contesto rappresenta un segnale concreto della vitalità e della qualità della ricerca culturale indipendente italiana.

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