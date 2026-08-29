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Lotito: “La Salernitana è andata indietro come i gamberi

  • Agosto 29, 2026
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Lotito: “La Salernitana è andata indietro come i gamberi

C’è una regola non scritta: quando vinci sei ingombrante. Quando presi la Salernitana si partiva dall’Eccellenza. L’ho fatta ripescare in D, abbiamo vinto il campionato di C2, Supercoppa, poi la Coppa Italia, infine la B. Lì ho dovuto fermare la corsa per problemi nomativi. Poi mi sono stufato e l’ho portata in A. Guardate adesso la Salernitana: da quando sono andato via dove sta? In serie C. Ha fatto come i gamberi: è andata indietro”.

 

Claudio Lotito  è tornato a parlare di Salernitana. Il presidente della Lazio, ex co-patron della società granata, e adesso deus ex machina del progetto di rilancio della Reggina, lo ha fatto a modo suo.

Stoccate non solo all’ambiente granata, che l’ha costantemente criticato sotto la sua gestione, risultati alla mano la più vincente della ultracentenaria storia della Salernitana, ma anche all’attuale proprietario Danilo Iervolino.

Non servono solo i soldi perché senza quelli non si cantano messe ma la presenza, l’autorevolezza riconosciuta, il rispetto di chi lavora. Altrimenti non si fa strada. I calciatori non sono figurine Panini ma la scelta è tutto un concerto d’insieme”.

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