di Erika Noschese

Cento amministratori campani presenti all’Assemblea nazionale dell’Anci, un confronto diretto con il Governo sulle principali criticità degli enti locali e la necessità di garantire maggiori risorse ai Comuni per affrontare le sfide dei prossimi anni. È un bilancio positivo quello tracciato da Francesco Morra, presidente di Anci Campania e sindaco di Pellezzano, al termine dell’appuntamento nazionale di Verona, che ha riportato al centro del dibattito politico e istituzionale il ruolo delle autonomie locali e le difficoltà quotidiane degli amministratori. Dalla tenuta dei bilanci comunali alla carenza di personale, passando per le politiche abitative, il trasporto pubblico locale e il futuro degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, sono numerose le questioni ancora aperte sulle quali i sindaci chiedono risposte concrete. Particolare attenzione è stata riservata anche alle aree interne della Campania, sempre più esposte al rischio di spopolamento, e al dibattito sul condono edilizio, tornato d’attualità nell’ambito della legge di bilancio. Per Morra, la priorità resta quella di rafforzare il peso istituzionale dei Comuni, superando le appartenenze politiche e costruendo un dialogo costante con Regione e Governo. Sullo sfondo, anche la questione ambientale, con un nuovo appuntamento già fissato per il 3 dicembre sulla Terra dei Fuochi e sulla necessità di accelerare le bonifiche senza trasferirne i costi sui cittadini. «Investire sui Comuni significa investire sul futuro del Paese», ribadisce il presidente di Anci Campania, indicando nella collaborazione istituzionale e nella capacità di ottenere risultati concreti la strada da seguire.

Presidente Morra, si chiude un’altra Assemblea nazionale Anci. Qual è il bilancio di queste giornate di confronto e quali sono i messaggi più significativi emersi per il futuro degli enti locali?

«Il bilancio è molto positivo. La partecipazione di cento amministratori campani testimonia la forza di ANCI Campania e la capacità di fare squadra, superando le appartenenze politiche. In piena sintonia con il presidente nazionale Gaetano Manfredi, abbiamo ribadito che investire sui Comuni significa investire sul futuro del Paese. Il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla centralità delle autonomie locali rafforza ulteriormente questa consapevolezza».

Il rapporto tra Governo e amministrazioni locali resta centrale. Quali risposte sono arrivate alle richieste dei sindaci e quali questioni, invece, restano ancora irrisolte?

«Il 24 novembre, alla vigilia dell’Assemblea di Verona, ho partecipato, in qualità di componente della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, alla seduta straordinaria di Palazzo Chigi presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a seguito della richiesta di incontro del presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi. Abbiamo registrato un’apertura del Governo sulle nostre richieste, in particolare sulle politiche abitative, sul trasporto pubblico locale e sull’assistenza scolastica agli studenti con disabilità. Ora occorre tradurre questa disponibilità in risorse concrete, già nella legge di bilancio. Restano aperte le questioni del personale, della tenuta dei bilanci comunali e della continuità degli investimenti dopo il PNRR. A maggiori responsabilità dei Comuni devono corrispondere risorse adeguate».

La Campania presenta realtà territoriali profondamente diverse, dalle grandi città ai piccoli centri delle aree interne. Quanto è emersa, nel corso dell’Assemblea, la necessità di adottare politiche differenziate per contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali?

«È una questione centrale, che abbiamo approfondito anche nel partecipato confronto promosso con la Regione Campania e l’assessore Vincenzo Cuomo. Servono politiche capaci di riconoscere le specificità dei territori e maggiori risorse nella programmazione europea 2028-2034. Contrastare lo spopolamento significa garantire servizi essenziali, mobilità e opportunità di lavoro. Il luogo in cui si nasce o si vive non può determinare la qualità dei diritti di cui si gode».

Nel dibattito sulla legge di bilancio è tornato di attualità il tema del condono edilizio, particolarmente sentito in Campania. Qual è la posizione dei sindaci?

«È un tema che va affrontato senza ideologismi, con equilibrio e senso di responsabilità. Esistono situazioni irrisolte da decenni che coinvolgono molte famiglie e amministrazioni comunali. Occorre coniugare certezza del diritto, tutela del territorio ed esigenze sociali, senza incentivare nuovi abusi. Come ha sottolineato il presidente Manfredi, non possiamo scaricare sui Comuni problemi accumulati negli anni. Attendiamo una proposta normativa definita, nella consapevolezza che agli enti locali servono norme chiare, personale e risorse adeguate».

Al termine di questa Assemblea, quale impegno concreto porta a casa Anci Campania e quali risultati si aspetta di poter consegnare ai sindaci nei prossimi mesi?

«Vogliamo rafforzare il ruolo di Anci Campania quale interlocutore autorevole della Regione e del Governo. Un primo appuntamento concreto sarà quello del 3 dicembre, presso il Consiglio regionale della Campania, sulla Terra dei Fuochi, anche alla presenza del direttore di Arera. Occorre accelerare le bonifiche senza gravare sui bilanci comunali e sulla TARI dei cittadini. Parallelamente, lavoreremo per rafforzare il protagonismo dei Comuni nella programmazione regionale ed europea. La nostra idea di Anci Campania è quella di una casa comune di tutti i sindaci, indipendentemente dalle appartenenze politiche. La nostra credibilità si misura sulla capacità di ottenere risultati concreti per i territori».