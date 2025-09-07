Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi,

“Grazie Napoli, grazie Campania”. Lo ha detto il presidente del M5S , Giuseppe Conte, giunto a Napoli per la presentazione del candidato presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. “Noi siamo stati i più silenziosi ed oggi è arrivato il momento”, ha proseguito. “Dobbiamo offrire alla Campania un progetto politico serio”, ha detto ancora. Conte ha voluto ringraziare anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “che ha dato una grande mano”.
