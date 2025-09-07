Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi, - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Schlein: ‘uniti in tutte le Regioni, non accadeva da 20 anni’
Europei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi
Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi,
“Ma che s’è visto che stavo al pontile di Ostia?”, su Venezia la gag del comico Fabio Avaro
Ultimora Campania

Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi,

  • Settembre 7, 2025
  • 0
  • 86
  • 1 Min Read
Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi,

“Grazie Napoli, grazie Campania”. Lo ha detto il presidente del M5S , Giuseppe Conte, giunto a Napoli per la presentazione del candidato presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. “Noi siamo stati i più silenziosi ed oggi è arrivato il momento”, ha proseguito. “Dobbiamo offrire alla Campania un progetto politico serio”, ha detto ancora. Conte ha voluto ringraziare anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “che ha dato una grande mano”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013