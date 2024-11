Pugilato: il salernitano Dario Socci dedica la vittoria alla “Curva Siberiano”

Dopo 18 mesi lontano dal ring, il pugile salernitano Dario Socci è tornato a combattere e ha conquistato una vittoria importante per KO contro il thailandese Rattakorn Tassaworn, durante un evento internazionale a Pattaya trasmesso in diretta sulla TV nazionale dedicata agli sport da combattimento. Al termine dell’incontro, Socci ha festeggiato portando sul ring il drappo dedicato alla “Curva Sud Siberiano”, in omaggio alla tifoseria salernitana.Il pugile, reduce da un periodo difficile caratterizzato da tre interventi chirurgici ai gomiti, ha dichiarato sui social l’emozione per il ritorno alla boxe, ricordando anche le sfide personali degli ultimi mesi, tra cui un grave incidente occorso al fratello e la nascita di suo figlio. “Il mio avversario aveva più incontri e vittorie di me, ma la mia esperienza internazionale è stata un elemento cruciale in questo match”, ha commentato Socci, determinato a continuare la sua ascesa nel mondo del pugilato.