Concorso fermo per 24 operatori di Salerno Mobilità - Le Cronache Salerno
Cirielli, riforma giustizia fu impegno centrodestra a elezioni
P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’
  • Novembre 3, 2025
Concorso fermo per 24 operatori di Salerno Mobilità

Non si hanno più notizie del concorso per 24 operatori della mobilità bandito da Salerno Mobilità, e il malumore tra i partecipanti cresce di giorno in giorno. Dopo lo svolgimento delle prove orali, la procedura sembra essersi arenata senza alcuna comunicazione ufficiale sull’esito o sui tempi di conclusione.

Il bando, pubblicato lo scorso 12 giugno 2025 con scadenza 11 luglio, aveva suscitato grande interesse, registrando 968 candidature. La prova preselettiva, svoltasi il 25 luglio al Centro Sociale di via Guido Vestuti, aveva ridotto i partecipanti a 441 idonei per i colloqui orali. Da quel momento, però, nessun aggiornamento: silenzio totale sul sito istituzionale della società.

Una situazione che i candidati definiscono “incomprensibile”, soprattutto se si considera che per l’altro profilo professionale previsto nello stesso avviso pubblico – quello dei 2 tecnici coordinatori della mobilità – la procedura si è già conclusa: prove orali il 10 settembre e pubblicazione dei risultati il 24 settembre.

Molti dei partecipanti si sono rivolti alla nostra redazione per chiedere trasparenza e rispetto verso chi ha partecipato regolarmente, investendo tempo e risorse in una selezione che sembra essere finita nel limbo.

Un concorso pubblico, ricordano in molti, “richiede non solo correttezza amministrativa ma anche chiarezza nei confronti dei cittadini”. Ci si augura che, dopo questo appello, Salerno Mobilità fornisca quanto prima i dovuti chiarimenti sullo stato dell’iter e sulle tempistiche di pubblicazione della graduatoria finale.

