Martusciello, Fico? Più spot per ottici che candidato presidente - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, Fico? Più spot per ottici che candidato presidente
Concorso fermo per 24 operatori di Salerno Mobilità
Cirielli, riforma giustizia fu impegno centrodestra a elezioni
P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’
Ultimora Campania

Martusciello, Fico? Più spot per ottici che candidato presidente

  • Novembre 3, 2025
  • 0
  • 194
  • 1 Min Read
Martusciello, Fico? Più spot per ottici che candidato presidente

“Alla domanda su quale sarà il suo primo provvedimento in caso di vittoria, Fico ha risposto ‘Vedremo, vedremo’. Sembra più lo spot di un ottico che la dichiarazione di un candidato alla presidenza della Regione Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Rispondere così – prosegue Martusciello – significa non avere idea né delle competenze della Regione né dei problemi reali della Campania. È la dimostrazione plastica che ci troviamo di fronte al nulla politico e programmatico. A questo punto, per completare la serie, le sue prossime dichiarazioni saranno: ascolteremo, odoreremo e toccheremo. Così almeno chiude il cerchio dei sensi. Forza Italia, invece, parla di fatti: lavoro, trasporti, sanità, scuola e sociale. Gli slogan li lasciamo a chi non conosce la realtà di questa terra”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013