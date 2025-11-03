Martusciello, Fico? Più spot per ottici che candidato presidente

“Alla domanda su quale sarà il suo primo provvedimento in caso di vittoria, Fico ha risposto ‘Vedremo, vedremo’. Sembra più lo spot di un ottico che la dichiarazione di un candidato alla presidenza della Regione Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Rispondere così – prosegue Martusciello – significa non avere idea né delle competenze della Regione né dei problemi reali della Campania. È la dimostrazione plastica che ci troviamo di fronte al nulla politico e programmatico. A questo punto, per completare la serie, le sue prossime dichiarazioni saranno: ascolteremo, odoreremo e toccheremo. Così almeno chiude il cerchio dei sensi. Forza Italia, invece, parla di fatti: lavoro, trasporti, sanità, scuola e sociale. Gli slogan li lasciamo a chi non conosce la realtà di questa terra”
