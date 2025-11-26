Con gli eletti le prime voci: Bonavitacola assessore

Corrado Matera e Franco Picarone (Pd), Luca Cascone (A testa Alta), Andrea Volpe (Avanti Campania), Giovanni Maria Cuofano (Fico presidente), Giuseppe Fabbricatore (FdI), Roberto Celano (Forza Italia), Mimì Minella (Lega), Sebastiano Odierna (Cirielli presidente): sono i nove consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Salerno, che esclude Casa Riformista, Avs e Noi di Centro per la maggioranza e Noi Moderati, Udc, Dc e Pensionati consumatori per l’opposizione. Per la circoscrizione di Napoli sono stati eletti: Giorgio Zinno, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Bruna Fiola e Francesca Amirante (Pd); Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello e Elena Vignati (M5S); Giovanni Porcelli e Lucia Fortini (A testa Alta); Giovanni Mensorio (Avanti); Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi (Avs); Nino Simeone e Davide D’Errico (Fico presidente); Ciro Buonajuto (Casa Riformista); Giuseppe Barra (Mastella Noi di Centro Noi Sud); Ira Fele, Gennaro Sangiuliano e Raffaele Maria Pisacane (FdI); Massimo Pelliccia e Susy Panico (FI); Francesco Iovino e Michela Rostan (Lega, Cirielli presidente). Per la circoscrizione di Avellino gli eletti sono: Maurizio Petracca (Pd); Vincenzo Alaia (Casa Riformista); Livio Petitto (FI); Ettore Zecchino (FdI). Gli eletti nella circoscrizione di Benevento sono: Pellegrino Mastella (Noi di Centro Noi Sud) e Fernando Errico (FI). A Caserta gli eletti sono: Marco Villano (Pd); Raffaele Aveta (M5S); Gennaro Oliviero (A testa Alta); Pietro Smarrazzo (Casa Riformista per la Campania); Giovanni Iovino (Avanti); Giovanni Zannini (FI); Vincenzo Santangelo (FdI); Massimo Grimaldi (Lega). Il presidente della giunta regionale della Campania sarebbe già al lavoro per la composizione della giunta, con due assessori al Pd, uno per A testa Alta, uno per il Movimento 5 Stelle, uno per Mastella, uno per Avs, uno per Fico presidente e uno per Casa Riformista. Fico sembrerebbe intenzionato a rispettare il patto con De Luca, confermando Fulvio Bonavitacola come assessore esterno con delega all’Ambiente, mentre vice presidente potrebbe essere Mario Casillo, forte del risultato ottenuto, pur da non protagonista, piazzando i suoi uomini. Seguendo la logica del più votato, per A testa Alta potrebbe essere eletto assessore Luca Cascone, lasciando il posto a Nunzio Senatore. Per il Pd il posto in giunta potrebbe andare a Giorgio Zinno, con l’ingresso in consiglio di Enza Amato. Sempre su Napoli, potrebbe scattare l’assessorato per il M5S con Luca Trapanese, lasciando entrare Teresa De Giulio. Per Avanti potrebbe scattare Andrea Volpe, sostituito da Pasquale Sorrentino; per Noi di Centro, Pellegrino Mastella; per Fico presidente, Gaetano Simeone; per Casa Riformista, Ciro Buonajuto, garantendo così l’ingresso in consiglio di Armando Cesaro; e per Avs, Carlo Ceparano. Fico, che in totale deve nominare dieci assessori, potrebbe scegliere un altro esterno, un suo fedelissimo. Intanto, ieri mattina, Vincenzo De Luca ha incontrato i consiglieri eletti della provincia di Salerno a lui vicini al Genio Civile. er.no.