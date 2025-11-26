Salernitana, dicembre decisivo

di Marco De Martino

SALERNO – Quattro partite per girare davanti a tutte. 360’ per consolidare il primato ed arrivare con maggiore serenità al mercato invernale. La Salernitana è pronta ad affrontare un dicembre decisivo dopo aver leggermente frenato la propria corsa a novembre. Il mese che sta per concludersi è stato caratterizzato da ben tre pareggi, due dei quali all’Arechi, e da una vittoria ottenuta in rimonta, in zona Cesarini e grazie a due calci di rigore sul campo dell’Altamura. In tutto un bottino di sei punti in quattro gare che ha consentito al Catania di agganciare i granata in testa alla classifica, ma anche al Cosenza ed al Benevento di riavvicinarsi a -2 lunghezze di distanza. Proprio contro i sanniti inizierà il mini ciclo di quattro partite che metterà la parole fine al girone d’andata. Un tour de force che vedrà la Salernitana impegnata, dopo il posticipo di lunedì prossimo al Vigorito, prima in casa contro un Trapani che, se non fosse stato penalizzato pesantemente con un -8, sarebbe a soli tre punti dai granata, poi a Picerno ed infine, ancora all’Arechi, nella sfida pre-natalizia contro il Foggia. L’obiettivo è quello di racimolare dagli 8 ai 10 punti per girare a quota 39/41, arrivando così alla sosta del campionato e, soprattutto, alla riapertura della campagna trasferimenti, in una posizione di classifica più rassicurante ed in piena media promozione. Il derby contro il Benevento, dunque, sarà per la Salernitana il crocevia fondamentale da superare indenne. E questo pomeriggio, con inizio alle ore 15 al Mary Rosy, scatterà ufficialmente l’operazione derby con la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo. Da valutare le condizioni di Matino e Villa, usciti malconci dalla gara con il Potenza: le ultime notizie sono rassicuranti ma bisognerà attendere il bollettino medico, previsto per oggi, prima di fare previsioni sulla loro presenza in campo al Vigorito.