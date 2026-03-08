Comunali, accoro Psi e +Europa

L’incontro tenutosi a Roma tra i segretari nazionali Riccardo Magi e Enzo Maraio segna l’avvio ufficiale di un percorso politico condiviso che punta a rafforzare l’area riformista all’interno del centrosinistra italiano. Il confronto tra le due forze politiche nasce dalla volontà di costruire un progetto credibile, capace di coniugare i valori del riformismo, del liberalismo e dell’europeismo con le esigenze concrete dei territori e dei cittadini. L’obiettivo è quello di dar vita a una proposta politica moderna e riconoscibile, in grado di contribuire al rinnovamento del centrosinistra e di affrontare le prossime sfide elettorali con una visione più unitaria, pragmatica e innovativa. Il dialogo tra Più Europa e Avanti PSI rappresenta quindi un passo concreto verso la definizione di una piattaforma politica comune, fondata su principi condivisi e su un programma capace di rispondere alle trasformazioni sociali, economiche e istituzionali che attraversano il Paese. L’ambizione è quella di costruire un percorso politico stabile e strutturato che possa arrivare preparato ai prossimi appuntamenti elettorali nazionali, proponendo un’offerta politica riformista chiara e coerente, capace di parlare sia agli elettori tradizionali del centrosinistra sia a quelle fasce di cittadini che chiedono maggiore innovazione, serietà amministrativa e una visione europea più forte. Questo percorso, tuttavia, non nasce oggi. In molte realtà territoriali, infatti, le due esperienze politiche collaborano già da tempo, condividendo iniziative, battaglie civili e progettualità amministrative. Nei territori si sono sviluppate negli anni forme di cooperazione politica e culturale che hanno contribuito a rafforzare la presenza di un’area riformista, laica ed europeista nelle istituzioni locali. Queste esperienze rappresentano oggi una base solida su cui costruire un progetto più ampio e strutturato, capace di valorizzare il lavoro svolto a livello locale e di proiettarlo in una dimensione nazionale. “A Salerno, in particolare, il lavoro politico è già in corso” commenta Francesco Iandiorio di Più Europa, candidato a Salerno nella lista Avanti. “Con nostri candidati, idee e proposte stiamo contribuendo alla costruzione di una lista importante in vista delle prossime elezioni comunali. Si tratta di un percorso che nasce dal confronto tra persone e realtà politiche che condividono una visione riformista della città e del suo futuro. Crediamo che questa esperienza rappresenti un’opportunità concreta per ottenere un risultato elettorale significativo e, soprattutto, per offrire un contributo reale al rilancio di Salerno, attraverso politiche che sappiano coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale, innovazione amministrativa e coesione sociale.” Secondo Iandiorio, il valore di questa collaborazione non risiede soltanto nell’obiettivo elettorale, ma anche nella possibilità di costruire una proposta amministrativa credibile e orientata al futuro: “Vogliamo portare nella discussione pubblica temi fondamentali come la qualità dei servizi, le opportunità per i giovani, la valorizzazione del territorio, la mobilità sostenibile e il rafforzamento delle politiche sociali. Crediamo che una città come Salerno abbia bisogno di energie nuove e di un approccio amministrativo capace di guardare oltre l’ordinaria gestione, puntando su una visione strategica di crescita e di inclusione.” L’accordo tra le due forze politiche si inserisce quindi in un quadro più ampio di rinnovamento del centrosinistra italiano, con l’obiettivo di rafforzare una proposta politica riformista, laica ed europeista che sappia affrontare le sfide del presente senza rinunciare ai propri valori. In un contesto politico in continua evoluzione, l’intento è quello di dare voce a un’idea moderna di Europa, di democrazia e di amministrazione pubblica, capace di mettere al centro la qualità delle istituzioni, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. L’impegno comune sarà quello di lavorare con serietà, responsabilità e spirito costruttivo, promuovendo un confronto aperto con il territorio e con tutte le energie civiche e sociali che vogliono contribuire alla costruzione di un progetto politico riformista. L’obiettivo finale è quello di costruire un percorso credibile e duraturo, capace non solo di affrontare le scadenze elettorali, ma soprattutto di produrre risultati concreti per le comunità locali e per il futuro del Paese.