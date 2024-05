Comitato Femminile, Salzano presidente

Nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’Assemblea del Comitato Femminile Plurale. Al Comitato sono iscritte circa 90 imprenditrici di Salerno e provincia. L’Assemblea ha eletto Presidente Elena Salzano (InCoerenze srl). Sono state inoltre elette le componenti del Consiglio Direttivo: Giovanna Palumbo, Essenia Uetp srl di Salerno; Loredana Bardascino, Sarim srl di Salerno; Chiara Pauciulo, Pauciulo Strategie Sas di Nocera Inferiore; Caterina Oricchio, Oricar srl di Battipaglia; Simonetta De Luca, Diellemme di Salerno; Mariagenny Cacciatore, Ines srl di Pellezzano. E’ Past President del Comitato: Alessandra Puglisi di Re Ad srl di Salerno. “Ringrazio tutte le colleghe imprenditrici per la fiducia che ripongono in me. L’impegno che prendo, insieme al nuovo Consiglio Direttivo, è quello di ascoltare e rispondere alle loro istanze. Proseguiremo, in maniera concreta, a confrontarci e formarci, ma soprattutto a fare rete, costruendo relazioni personali, professionali e aziendali di valore nel contesto imprenditoriale di Salerno e provincia –ha affermato la neo eletta Presidente del Gruppo Elena Salzano. Ringrazio Alessandra Puglisi per il gran lavoro di sviluppo e consolidamento della reputazione del Comitato Femminile di Confindustria Salerno, fatto nei suoi quattro anni di mandato.”