Comicon, con Leo Ortolani per celebrare il fumetto e non solo

Dal 30 aprile al 3 maggio torna Comicon Napoli – International Pop Culture Festival – XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti italiani e internazionali, più di 650 eventi e 520 espositori per quattro giorni di fumetto, asian, cinema e serie tv, videogame, gioco, musica, young, larp, urban, pIzza pop. Si parte con il Magister di Comicon: Leo Ortolani, creatore di ‘Rat-Man’ e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. A firmare il poster dell’edizione 2026 uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal. Per la prima volta in Italia arrivano Kazuhiko Torishima, leggendario editor di ‘Dragon Ball’, e il mangaka Makoto Yukimura, con il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller ‘Vinland Saga’.

E ancora, dai quattro angoli del pianeta sbarcheranno artisti come il leggendario maestro del fumetto Disney Don Rosa, i fumettisti giapponesi Shintaro Kago e Satoshi Shiki, la mangaka Kotteri, gli autori Marvel Alex Maleev e David Mack, il fumettista britannico Liam Sharp e il Maestro serbo del fumetto, R.M. Guéra. Dall’Italia non mancheranno star del fumetto come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo, Caparezza con il suo Orbit Orbit e molti altri. Tra gli ospiti più attesi, l’attore e produttore statunitense John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv ‘Scrubs’; i protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord della serie Paramount+ From con due fan d’eccezione, LDA e Aka7even; l’attrice Crystal Reed, uno dei volti più amati di Teen Wolf, ma anche l’evento Netflix ‘Clash in Comicon’ che celebrerà l’arrivo, sul servizio, di Raw, SmackDown, Nxt e tutti i Ple (Premium Live Event) insieme a due storici fan, Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo.

Con loro anche uno special guest, Zerocalcare, che porterà i suoi Due spicci sulla Wwe. Grandi ospiti anche per la sezione ‘Videogame’ con l’attore e leggendaria voce di ‘The last of us’ Troy Baker; il compositore due volte vincitore di un Bafta Award e candidato ai Grammy Austin Wintory; il co-fondatore dello studio di videogiochi Ready At Dawn Andrea Pessino; il compositore e sound director di Castlevania e Metal Gear Solid Tomoyuki Tanaka; Jane Perry e Kirsty Rider, attrici interpreti di ‘Baldur’s Gate 3’ ed ‘Expedition 33’; Simone Silvestri, Art Director di ‘Housemarque’, attualmente al lavoro su ‘Saros’; l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Luca Parmitano. Per i più piccoli e non solo, in programma anche un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, che saranno protagonisti di uno spettacolo seguito da firmacopie e photo opportunity e accompagnato da un momento davvero speciale: l’incontro, per la prima volta a Napoli, con la loro creatrice Elisabetta Dami.