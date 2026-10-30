Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare”

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Flavio Cobolli rassicura tutti dopo l’infortunio nel match con Berrettini a Vienna. “Oggi ho fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane”, ha spiegato l’azzurro sui social, aggiornando i tifosi dell’esito dei esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio negli ottavi di finale contro Matteo Berrettini a Vienna.

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