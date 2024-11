Mastella, Ndc in campo. Con chi? Lo decideremo poi

Alle prossime Regionali in Campania, ha annunciato oggi Clemente Mastella, “NdC sarà presente con una propria lista. Con chi? Per decidere c’è tempo. Certo non con chi ci scippa consiglieri regionali eletti con i voti e i sacrifici delle donne e degli uomini di NdC. Sappiamo cosa saremo: determinanti. Con lo scontro frontale che si profila a sinistra e un centrodestra che necessita di potenziarsi al centro e sui territori, noi saremo decisivi. Noi ora guardiamo ai territori e alle aree interne, sempre più trascurate”