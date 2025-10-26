Club salerno 2010, Incontro con Pino Bicchielli

Enzo Sica

La soddisfazione dell’onorevole Pino Bicchielli, il lavoro diplomatico svolto per far ridurre la squalifica da quattro a tre mesi per la tifoseria granata dopo gli incresciosi e deprecabili fatti accaduti contro la Sampdoria nel play out di qualche mese fa, il ringraziamento del Salerno club 2010 che ha voluto dire ancora una volta grazie ad uno degli artefici che tanto si sono impegnati per la riduzione della squalifica. E’ così il deputato salernitano è stato ospite ieri mattina nei locali del club in via Cacciatore per una conferenza stampa sull’argomento e con al suo fianco l’onorevole Antonio D’Alessio il consigliere comunale Mimmo De Maio, il delegato della Fissc Massimo Gennatiempo (tutti e tre soci del Club) in un incontro moderato dal collega Andrea Criscuolo. Il presidente del sodalizio Salvatore Orilia introducendo l’onorevole Bicchielli ha voluto ringraziare innanzitutto i soci presenti per la loro partecipazione evidenziando ancora una volta come l’incontro, che c’è stato nella giornata in cui è iniziata la par condicio elettorale, non sia assolutamente politico. <Volevamo ringraziare così come tutti i tifosi e i presidenti di club che ci sono stamattina da noi nonché i rappresentanti del centro di coordinamento l’onorevole Bicchielli che va ricordato è tra i componenti del club Parlamento di cui è presidente Andrea De Simone, per il lavoro svolto in questi mesi presso il Ministro Piantedosi per far revocare la squalifica di quattro mesi alla tifoseria granata per le trasferte. Grazie davvero onorevole> Anche nelle parole di Antonio D’Alessio e Mimmo De Maio intervenuti dopo Orilia c’era un senso di grande soddisfazione per il bel risultato raggiunto dal parlamentare visto che, come hanno detto, una grossa ingiustizia era stata commessa nei confronti di una tifoseria sempre corretta, apprezzata ovunque per la sua serietà comportamentale, poi colpita da un provvedimento ingiusto nel mese di luglio con quella lunga squalifica nel non poter andare in trasferta. Pino Bicchielli a chiusura dell’incontro e prima di rispondere ad alcune domande degli intervenuti sulla vicenda, ancora una volta ha ribadito che l’obiettivo dichiarato era quello di riconoscere a chi ha fornito un servizio alla collettività la giusta politica intesa come polis:< Vera soddisfazione per questo risultato raggiunto. Ringrazio il Ministro Piantedosi che ha valutato positivamente la città di Salerno, la tifoseria , la società granata. La nostra città merita e quella ingiustizia è stata cancellata. E’ una vera soddisfazione e tutto ci fa tanto piacere per i nostri eccezionali tifosi. Che in trasferta sono stati sempre il dodicesimo uomo in campo e fin dalla prossima domenica, a Latina, potranno tornare al seguito della loro squadra del cuore dimostrando come sempre di essere una grande tifoseria. Il lavoro diplomatico, che c’è stato parte da lontano. E’ stato attento con tanta diplomazia e soprattutto rispetto istituzionale. Ciò vuol dire che nella città di Salerno le istituzioni funzionano. Vorrei anche ringraziare, visto che ha chiesto scusa al sottoscritto per avermi pressato con tante telefonate in tutti questi mesi sulla vicenda, il rappresentante della Fissc Gennatiempo che è al mio fianco. Il suo era, così come tutto quello della splendida tifoseria granata, quasi un grido di aiuto per ricordarmi sempre e costantemente che la iniqua squalifica doveva essere presa in considerazione dagli organi preposti per trovare quella giusta soluzione che finalmente c’è stata.>