Gp Austin, Verstappen vince gara sprint e riapre il Mondiale. Disastro McLaren al via

  Ottobre 18, 2025

Max Verstappen vince la sprint del Gp di Austin, negli Stati Uniti. Il fuoriclasse della Red Bull chiude davanti alla Mercedes di George Russell e alla Williams di Carlos Sainz una gara terminata in regime di safety car per un contatto tra le monoposto di Lance Stroll e Esteban Ocon al giro 16 sui 19 previsti. L'olandese, campione del mondo in carica, sfrutta così alla grande il passaggio a vuoto delle McLaren, fuori subito per il contatto provocato da Oscar Piastri che va fuori e 'stende' anche il compagno Lando Norris. Nella giornata che riapre la corsa al Mondiale, quarta la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta l'altra Rossa di Charles Leclerc.  Piastri guida ora la classifica del Mondiale di Formula 1 a 336 punti, Norris segue a 314. Verstappen, con il successo di oggi, si porta a quota 281 punti e manda un messaggio per la gara di domani. 
