Cirielli, sorpreso da FI - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca
Boschi-Mannocchi, scontro social sulla Leopolda: “Attacchi chi balla proprio il 7 ottobre? Che caduta di stile”
Firenze, Rosa Volpe in corsa per la Procura di Firenze
Bologna, tensione durante manifestazione Giovani Palestinesi: idranti e cariche della Polizia

Cirielli, sorpreso da FI

  • Ottobre 7, 2025
  • 0
  • 255
  • 2 Min Read

I tentennamenti di Forza Italia? Sinceramente un po’ mi ha sorpreso, perché anche il giorno prima che direttamente dalla mia leader mi è stato comunicato che c’era una convergenza sul mio nome, prima di lei il coordinatore regionale Martusciello aveva detto che secondo lui ero il candidato più forte, e che i sondaggi che avevano loro in mano dicevano questo. Credo che sia un meccanismo interno ai partiti legato anche ad altre elezioni, magari la Puglia o il Veneto. Non so quale sia il tema, ma credo che siano questioni non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano. Mi aspetto che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, nel giorno in cui la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania è stata annunciata da Fratelli d’Italia, con il sostegno espresso da Lega e Noi Moderati, mentre Forza Italia non si è ancora espressa. “Per quanto mi riguarda io voglio essere il candidato della coalizione – ha aggiunto Cirielli a margine di un convegno all’università Vanvitelli a Napoli – è la mia storia che parla chiaro, sono sempre stato anche una persona che ha sempre condiviso gli ideali del centrodestra. Ho fatto il presidente della provincia di Salerno con tutto il centrodestra, allora era addirittura un centrodestra più allargato con De Mita e Mastella. Sicuramente ho la massima apertura a cercare di includere tutti quelli che credono in un progetto alternativo, a cominciare dai nostri alleati partner del governo, quindi Forza Italia, Lega e Noi Moderati, e chiaramente allargando a tutti quelli che vorranno portare avanti questo progetto che per noi è un progetto di cambiamento”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013