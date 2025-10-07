Cirielli, sorpreso da FI

I tentennamenti di Forza Italia? Sinceramente un po’ mi ha sorpreso, perché anche il giorno prima che direttamente dalla mia leader mi è stato comunicato che c’era una convergenza sul mio nome, prima di lei il coordinatore regionale Martusciello aveva detto che secondo lui ero il candidato più forte, e che i sondaggi che avevano loro in mano dicevano questo. Credo che sia un meccanismo interno ai partiti legato anche ad altre elezioni, magari la Puglia o il Veneto. Non so quale sia il tema, ma credo che siano questioni non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano. Mi aspetto che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, nel giorno in cui la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania è stata annunciata da Fratelli d’Italia, con il sostegno espresso da Lega e Noi Moderati, mentre Forza Italia non si è ancora espressa. “Per quanto mi riguarda io voglio essere il candidato della coalizione – ha aggiunto Cirielli a margine di un convegno all’università Vanvitelli a Napoli – è la mia storia che parla chiaro, sono sempre stato anche una persona che ha sempre condiviso gli ideali del centrodestra. Ho fatto il presidente della provincia di Salerno con tutto il centrodestra, allora era addirittura un centrodestra più allargato con De Mita e Mastella. Sicuramente ho la massima apertura a cercare di includere tutti quelli che credono in un progetto alternativo, a cominciare dai nostri alleati partner del governo, quindi Forza Italia, Lega e Noi Moderati, e chiaramente allargando a tutti quelli che vorranno portare avanti questo progetto che per noi è un progetto di cambiamento”.