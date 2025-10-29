Cirielli, da Conte incoerenza, guardi in liste Fico

Sono sempre stato garantista e penso che se la legge consente a una persona di candidarsi, allora questa persona puo’ farlo. Se poi vogliamo parlare nel linguaggio ‘grillinese’ di Conte, allora c’e’ una profonda incoerenza, perche’ le liste che sostengono Fico sono zeppe di indagati, persone che hanno qualche condanna o persone che hanno anche accuse di opacita’ per rapporti con la malavita”. A margine della visita al centro sportivo di Caivano, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, replica cosi’ al leader del M5s, Giuseppe Conte, che a Napoli aveva sostenuto come gli impresentabili fossero tutti nelle liste che sostengono il viceministro degli Esteri. “Per quanto mi riguarda – aggiunge – credo che tutte queste questioni vadano rispedite al tema della legalita’ prevista dalle norme, ma se sono loro a porre il tema degli impresentabili, credo che la loro lista vada aggiornata ogni ora”.
