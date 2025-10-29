Nave da crociera dimentica 80enne sull'isola: trovata morta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Schillaci, per i punti nascita la sicurezza è fondamentale
Sanremo, tra volti nuovi e nomi già noti: chi sono i 24 Giovani in gara per 2 posti all’Ariston
Unicredit, con Csv Napoli investe oltre 50mila euro nel futuro del terzo settore
Doogee S200 Ultra: lo smartphone rugged che spinge le performance all’estremo
Ultim'ora Nazionale

Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

  • Ottobre 29, 2025
  • 0
  • 72
  • 2 Min Read
Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

(Adnkronos) – Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, dimenticata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. I fatti risalgono a sabato scorso, scrive la Bbc, quando la donna, assieme ad altri passeggeri, era sbarcata dalla Coral Adventurer per un'escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns. Sembra che l'anziana si fosse separata dal gruppo per riposarsi e che la nave abbia lasciato l'isola verso il tramonto. L'imbarcazione è tornata diverse ore dopo, dopo che l'equipaggio si è accorto della scomparsa della donna, dando il via a un importante operazione di ricerca che si è conclusa domenica mattina, con il ritrovamento del corpo. L'Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa) ha dichiarato che sta indagando e che incontrerà l'equipaggio della nave quando attraccherà a Darwin nei prossimi giorni. Mark Fifield, direttore generale della Coral Expeditions, ha riferito che il personale della nave ha contattato la famiglia della donna offrendole sostegno per la "tragica morte. Mentre le indagini sull'incidente proseguono, siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e offriamo il nostro pieno sostegno alla famiglia della donna".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025