Cirielli, centristi in fuga da coalizione Schlein-Conte - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello (FI), la R di Fico sta per retromarcia
Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta – Match in diretta
L’avvocato salernitano Olga Milanese sconfigge il Csm
Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1
Ultimora Campania

Cirielli, centristi in fuga da coalizione Schlein-Conte

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Cirielli, centristi in fuga da coalizione Schlein-Conte

E’ normale che molti centristi non si riconoscono più nella coalizione estremista e radicale della Schlein e di Conte. E soprattutto in una competizione amministrativa dove contano le qualità e le capacità amministrative molte persone che erano al centro hanno ritenuto più logico sostenere la mia candidatura”. Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania per il centrodestra, risponde così ad una domanda dei diversi ‘cambi di casacca’ che si sono registrati proprio alle vigilia dell’avvio della campagna elettorale. Cirielli ha detto che sono sette i consiglieri regionali “che stavano nel centrosinistra e che sono passati con noi” sottolineando che non ci sono stati passaggi dal centrodestra al centrosinistra.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013