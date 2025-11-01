Cirielli, centristi in fuga da coalizione Schlein-Conte

E’ normale che molti centristi non si riconoscono più nella coalizione estremista e radicale della Schlein e di Conte. E soprattutto in una competizione amministrativa dove contano le qualità e le capacità amministrative molte persone che erano al centro hanno ritenuto più logico sostenere la mia candidatura”. Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania per il centrodestra, risponde così ad una domanda dei diversi ‘cambi di casacca’ che si sono registrati proprio alle vigilia dell’avvio della campagna elettorale. Cirielli ha detto che sono sette i consiglieri regionali “che stavano nel centrosinistra e che sono passati con noi” sottolineando che non ci sono stati passaggi dal centrodestra al centrosinistra.