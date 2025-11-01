Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1 - Le Cronache
  • Novembre 1, 2025
Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1

Jannik Sinner in campo a Parigi per il titolo e per il numero 1 del mondo. La finale dell'Atp Masters 1000 di domenica 2 novembre – in diretta tv e streaming dalle 15 – può regalare un bottino super all'azzurro, attualmente numero 2 del mondo. Il 24enne altoatesino affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, che va a caccia dell'ottavo e ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino.  Sinner si appresta a giocare la nona finale del 2025, un risultato straordinario se si considera che l'azzurro è rimasto fermo 3 mesi per la sospensione legata al caso Clostebol. In caso di vittoria, conquisterebbe il quinto titolo dell'anno e il 23esimo della carriera. Il trionfo spingerebbe Sinner a 11.500 punti nel ranking, un bottino sufficiente per superare Alcaraz che attualmente è a quota 11.250. I conti per il 2025 verrebbero poi 'regolati' alle Atp Finals di Torino, dove Sinner deve difendere il successo di un anno fa.  La vittoria avrebbe, ovviamente, anche un impatto economico. La qualificazione alla finale vale 516.925 euro per Sinner e Auger-Aliassime. Il trionfo nella sfida di domenica garantisce al vincitore un assegno da 946.610 euro. Sinner, nel 2025, ha già guadagnato 12,9 milioni di dollari di soli premi. In carriera, l'azzurro ha superato i 50 milioni di dollari. Auger-Aliassime, che cerca il quarto titolo dell'anno e il nono totale, nel suo eccellente 2025 ha guadagnato 3,5 milioni di dollari in premi. Il 25enne canadese, che in carriera è stato numero 6 del mondo nel 2022, in totale da professionista ha raccolto 17,9 milioni di dollari in premi legati ai risultati.   
