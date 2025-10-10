Cirielli a Fico, il nostro confronto sarà su idee e proposte - Le Cronache Attualità
Cirielli a Fico, il nostro confronto sarà su idee e proposte
Cirielli a Fico, il nostro confronto sarà su idee e proposte

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
Cirielli a Fico, il nostro confronto sarà su idee e proposte

Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. E’ vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi, ma in un organismo unitario dove c’era rispetto istituzionale e lavoro di squadra. Anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diversa valutazione abbiamo sempre trovato una sintesi. In un momento importante per la Campania e per l’Italia, ogni confronto politico deve restare sul piano delle idee e delle proposte per il bene dei cittadini. Il mio impegno sara’ sempre quello di offrire serieta’, competenza e una visione concreta, sebbene alternativa, per il futuro della nostra Regione”. Lo dichiara il viceministro agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, indicato dal centrodestra come candidato alla presidenza della regione Campania, onorevole Edmondo Cirielli

