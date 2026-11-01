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Cimiteri: Librandi (Fi), ‘Poggioreale, tempi certi per le famiglie ancora in attesa’

  • Novembre 1, 2026
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Cimiteri: Librandi (Fi), ‘Poggioreale, tempi certi per le famiglie ancora in attesa’

“Il trasferimento di 210 bare nel Grande Ipogeo è un passo avanti, ma a Poggioreale restano ancora bare e resti recuperati dopo i crolli del 2022 in attesa di una sistemazione definitiva. Il Comune dica alle famiglie quando saranno completate le operazioni. Dopo quattro anni, hanno diritto a una risposta precisa”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania con delega alla formazione, in occasione di Ognissanti e alla vigilia della commemorazione dei defunti. “Chiediamo al sindaco Manfredi e all’amministrazione comunale di rendere pubblico il calendario dei trasferimenti ancora da effettuare e di assicurare a ogni famiglia informazioni sulla destinazione dei propri cari. Sappiamo che si tratta di operazioni delicate, ma proprio per questo occorre spiegare che cosa resta da fare, quali problemi devono essere superati e quanto tempo sarà necessario”. “Anche le difficoltà negli accessi segnalate nei giorni scorsi, soprattutto per gli anziani, richiedono attenzione. Le deroghe previste per i veicoli che trasportano persone con disabilità munite di contrassegno devono essere accompagnate da indicazioni chiare. Chi fatica a camminare deve poter contare su collegamenti e assistenza adeguati: arrivare all’ingresso del cimitero non significa necessariamente riuscire a raggiungere una sepoltura”. “Portare un fiore, raccogliersi davanti a una tomba, ricordare una persona cara sono gesti che un’amministrazione deve agevolare. In queste giornate il Comune verifichi che i servizi rispondano alle necessità dei visitatori. E dal 3 novembre continui a occuparsene con la stessa attenzione: manutenzione, accessibilità e cura dei cimiteri servono tutto l’anno. Alle famiglie che aspettano dal 2022 dobbiamo rispetto, informazioni e una sistemazione definitiva per i loro defunti”, conclude Librandi.

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