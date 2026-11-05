Cilento e Valle dell’Irno in campo per una moderna cardio protezione

Forte accelerazione sulla cardio protezione in provincia di Salerno, per opporre una strategia operativa alle tante tragedie derivanti da improvvisi e imprevedibili arresti cardiaci, i cui esiti tragici potrebbero essere evitati o limitati. L’Associazione Grazie di Cuore, presieduta dal cardiologo Carmine Landi, conduce ormai da qualche decennio una battaglia civile per la sensibilizzazione pubblica sul problema, per la costruzione di reti e soprattutto per la installazione di defibrillatori in grado di arginare i danni derivanti da gravi attacchi cardiaci. Con l’inizio del nuovo anno di attività – sono stati appena integrati gli iscritti del sodalizio con nuove significative adesioni di medici specialisti e cittadini volontari – si è deciso di insistere, d’accordo con enti pubblici più sensibili, sulle attività già intraprese, integrandole attraverso sodalizi con altri centri medici nazionali, tra i più qualificati, e con una tipologia di interventi più radicale e diffusa: dalle visite gratuite per screening della popolazione all’allestimento di veri e proprio villaggi della salute, al fine di sostenere le fasce sociali, soprattutto meno abbienti, nella difesa del diritto alla salute, costituzionalmente garantito ma molto spesso violato. La sfida di Castellabate Il primo incontro (“Giornata della salute”) si terrà domenica prossima 8 novembre (a partire dalle ore 10) presso Villa Matarazzo di Castellabate. All’insegna dello slogan “La salute parte dalla prevenzione”, saranno garantite visite gratuite (e screening preventivi) alla popolazione sia in campo cardiovascolare che urologico. Tra gli enti e le associazioni che hanno aderito alla linea progettuale indicata dall’Associazione Grazie di Cuore vi sono il Rotary di Castellabate (Distretto 2101), il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e, naturalmente, il Comune di Castellabate. Porteranno il loro saluto Marco Rizzo, sindaco del Comune, Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco, Maria Odilia Di Paola, Presidente del Rotary Club di Castellabate e Giuseppe Ametrano, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2101. Presteranno la loro opera in favore della popolazione i medici Antonio Brando (urologo), Carmine Landi (cardiologo) e Marco Franciulli (cardiochirurgo). L’assistenza ai cittadini andrà avanti fino alle 14 di domenica. Convegno a Cetara Intanto, l’Associazione Grazie di Cuore è già al lavoro per la organizzazione di un Convegno nazionale sulla cardio protezione che si terrà il 18 dicembre prossimo a Cetara. L’appuntamento è stato già programmato dalle 11 alle 19 presso la Sala Benincasa del Comune. «L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la prevenzione delle patologie cardiovascolari, la formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e la diffusione della cultura dell’indirizzo dei defibrillatori semi automatici. La collaborazione con il mondo medico e scientifico – spiega il cardiologo Carmine Landi – rappresenta un elemento essenziale per diffondere informazioni corrette e promuovere una maggiore tutela della salute dei cittadini». Proprio per poter irrobustire la rete delle collaborazioni specialistiche e delle sinergie nazionali, a Cetara sarà presente anche la dottoressa Daniela Aschieri, a capo del Progetto Vita della città di Piacenza, una realtà di impegno e di operatività tra le più qualificate d’Italia sulla cardio protezione e sulle strategie per poter limitare i danni degli improvvisi attacchi cardiaci. Sarà presente, inoltre, il cardiologo Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, il dottor Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl di Salerno. Modereranno le sezioni del Convegno, che si arricchirà certamente di altre adesioni illustri e di altri relatori, il dottor Alfonso D’Emma, delegato alla Sanità del Comune di Cetara, e il dottor Carmine Landi, presidente dell’Associazione Grazie di Cuore. Villaggio della salute nell’Irno, a Baronissi Sempre nell’ambito delle nuove iniziative varate, il 19 dicembre sarò la volta di Baronissi, dove sarà allestito un Villaggio della Salute, con una specifica destinazione della manifestazione alla prevenzione, allo sport e alla promozione della salute soprattutto tra i giovani. Sono previsti ceck-up sportivi, valutazione neurologiche affidate alla Neuromed e approfondimenti sulla relazione tra sport e ritmo cardiaco. Naturalmente, oltre ai gazebo delle associazioni e società mediche che aderiranno, vi sarà anche lo spazio gestito dall’Associazione Grazie di Cuore, che informerà tutti i visitatori del Villaggio sulle ulteriori attività che saranno varate entro la fine dell’anno e per i primi mesi del 2027.