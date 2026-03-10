Cilento Autentico DMO : Cuccaro Vetere aderisce

Con la delibera di Giunta comunale anche il Comune di Cuccaro Vetere ha formalizzato la propria adesione a Cilento Autentico DMO, portando a 17 il numero dei Comuni che hanno scelto di far parte della rete di governance turistica promossa dalla Fenailp Turismo. Un risultato che rafforza ulteriormente il percorso avviato negli ultimi anni e che conferma Cilento Autentico DMO come l’unica DMO ad oggi formalmente costituita nel territorio e l’unica a poter contare su una rete già strutturata di 17 amministrazioni comunali, oltre che su un ampio partenariato di soggetti privati del sistema turistico. L’adesione di Cuccaro Vetere arriva in una fase particolarmente significativa, mentre a livello territoriale si intensifica il dibattito sul tema dell’organizzazione delle destinazioni turistiche e in vista dell’imminente riconoscimento regionale delle DMO previsto dall’avviso della Regione Campania. Il percorso portato avanti da Cilento Autentico DMO rappresenta oggi la proposta più concreta e avanzata già costruita sul territorio. Un progetto nato dalla visione e dal lavoro di Fenailp Turismo, che negli ultimi anni ha promosso incontri, momenti di confronto e attività di coordinamento tra amministrazioni locali, operatori e associazioni, con l’obiettivo di dotare il Cilento di uno strumento moderno e operativo per la gestione e la promozione della destinazione. L’adesione progressiva di numerosi Comuni testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza di lavorare in modo coordinato e di dotarsi di una struttura capace di programmare strategie di marketing territoriale, attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare in maniera integrata le risorse dell’area. «Abbiamo scelto di aderire a Cilento Autentico DMO – dichiara il Sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante – perché riteniamo fondamentale che i piccoli borghi dell’entroterra siano parte attiva di un progetto territoriale più ampio. Il turismo oggi richiede visione, cooperazione e capacità di fare sistema. La DMO rappresenta uno strumento concreto per promuovere in maniera coordinata le nostre comunità, valorizzando le identità locali e creando nuove opportunità di sviluppo». Soddisfazione è stata espressa anche da Marco Sansiviero, Presidente nazionale di Fenailp Turismo e promotore del progetto. «L’adesione del Comune di Cuccaro Vetere rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che negli anni abbiamo costruito con serietà, pazienza e spirito di collaborazione. Cilento Autentico DMO si conferma oggi l’unica DMO già costituita sul territorio e l’unica che può contare su una rete di ben 17 Comuni aderenti. Questo dimostra che quando si lavora con metodo e con una visione chiara, i risultati arrivano. Il nostro obiettivo resta quello di costruire uno strumento realmente operativo, capace di mettere insieme pubblico e privato per rafforzare il posizionamento turistico del Cilento sui mercati nazionali e internazionali». Con l’ingresso di Cuccaro Vetere, Cilento Autentico DMO consolida dunque il proprio ruolo come aggregato territoriale più rappresentativo già attivo nel percorso di riconoscimento regionale, confermandosi come la piattaforma di cooperazione più avanzata per lo sviluppo di una strategia turistica condivisa. Il progetto resta aperto all’adesione di altri Comuni e operatori del territorio che intendano contribuire alla costruzione di una destinazione turistica sempre più organizzata, competitiva e capace di valorizzare l’autenticità del Cilento.