Cibo&Dintorni, al via la XIV edizione

Torna l’appuntamento imperdibile con Cibo&Dintorni, giunto alla sua XIV edizione, in programma dal 16 al 18 maggio 2025 presso l’area fieristica Next di Capaccio Paestum. Un evento di riferimento per il settore agroalimentare, che punta a coniugare tradizione e innovazione, promuovendo la tutela dei territori, l’internazionalizzazione delle imprese e lo sviluppo di nuove opportunità commerciali. Grazie al contributo di Regione Campania Assessorato Agricoltura, Camera di Commercio di Salerno, Confesercenti Provinciale di Salerno, Cibo&Dintorni 2025 offrirà un palcoscenico strategico per aziende, istituzioni e operatori del settore, favorendo connessioni e investimenti su scala internazionale. Un evento internazionale per il settore agroalimentare Negli anni, Cibo&Dintorni si è affermato come un hub strategico per la crescita del settore, favorendo connessioni tra aziende, istituzioni e buyer internazionali. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 100 aziende espositrici e la presenza di buyer selezionati provenienti da più di 10 Paesi, tra cui Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Bulgaria, Grecia, Croazia, Germania, Romania e Libia. Opportunità di business e networking. L’evento si articolerà in diverse aree tematiche, garantendo un’ampia offerta di contenuti e opportunità per gli operatori del settore: Area espositiva con oltre 100 aziende pronte a presentare le proprie eccellenze e a esplorare nuovi mercati; workshop B2B con un calendario personalizzato di incontri tra espositori e buyer selezionati; incontri commerciali mirati per favorire investimenti e collaborazioni strategiche; approfondimenti scientifici su tematiche attuali del settore agroalimentare; opportunità di vendita diretta al pubblico, consentendo ai produttori di entrare in contatto con i consumatori finali. Un format vincente per la crescita delle aziende Il cuore pulsante dell’evento sarà il workshop B2B, un’occasione unica per gli espositori di accedere a un’agenda personalizzata di incontri con operatori internazionali. La selezione dei buyer viene effettuata in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero e partner privati, garantendo contatti mirati e di alto valore. Grazie a questa formula consolidata, Cibo&Dintorni si conferma come un punto di incontro privilegiato tra domanda e offerta, attirando investimenti sia pubblici che privati. Le parole del presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito Il presidente provinciale di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito ha dichiarato: “Siamo al fianco di questa grande iniziativa che ritorna in maniera autorevole. Si tratta di una grande chance per le aziende della provincia salernitana che possono trovare spazio, interesse e concrete opportunità per consolidare e aumentare il proprio business. Lavoriamo alla valorizzazione dei settori del food nella patria della dieta mediterranea patrimonio Unesco e per la valorizzazione del nostro patrimonio agroalimentare. Questi aspetti rappresentano il giusto mix per contribuire anche alla valorizzazione del territorio per consolidare e migliorare la destinazione turistica Salerno e la sua provincia”. Un’esperienza da non perdere Cibo&Dintorni rappresenta un’occasione unica per il settore agroalimentare, offrendo visibilità, networking e crescita commerciale in un contesto altamente specializzato. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento strategico per il futuro del settore!