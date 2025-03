Salernitana, la tabella salvezza

di Marco De Martino

SALERNO – La primavera è alle porte e con essa è giunta anche la stagione delle tabelle, in particolar modo in B dove storicamente l’equilibrio la fa da sovrano. Ogni squadra, complice anche la sosta del torneo, si sta preparando al rush finale della stagione. Otto gare al termine per riuscire a racimolare quanti più punti possibile e centrare i rispettivi obiettivi. Mezza serie B si sta giocando la salvezza. Ben dieci squadre, tra cui la Salernitana, su venti è in piena lotta per la permanenza nella categoria. Dal Modena, fermo ormai da due settimane a quota 35, al Cosenza, ancorato a 25 anche a causa del -4, tutte sono coinvolte. Analizzando il cammino delle dieci compagini, almeno sulla carta sono tre quelle che potrebbero avere la vita più dura. Reggiana, Carrarese e Mantova dovranno affrontare tante avversarie che si stanno giocando la promozione. Gli emiliani infatti se la vedranno Con Sassuolo, Cremonese, Pisa Spezia e Juve Stabia, i toscani con Bari, Catanzaro, Palermo e Sassuolo mentre i lombardi con Spezia, Catanzaro, Cremonese e Cesena. Anche il Modena, risucchiato in zona retrocessione non avrà vita semplice dovendo affrontare nelle prossime quattro giornate altrettante avversarie d’alta classifica, ovvero Catanzaro, Pisa, Sassuolo e Cesena. Tanti gli scontri diretti invece per la Salernitana (SudTirol, Cittadella, Cosenza, Mantova e Samp) ma anche per il Cittadella, per il Brescia e per la Sampdoria. Il Cosenza probabilmente può sperare solo in un miracolo sportivo perchè, oltre al distacco ampliatosi nelle ultime giornate, dovrà vedersela con Pisa, Spezia, Bari e Cesena ma anche affrontare in trasferta gli scontri diretti contro Frosinone, Salernitana e SudTirol. Tutte le pretendenti dovranno provare ad avvicinarsi il più possibile alla fatidica quota salvezza che, secondo i calcoli, dovrebbe essere attorno ai 43 punti. Alla Salernitana, dunque, serviranno almeno 12-13 punti per blindare la serie B.