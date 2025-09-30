Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 0-0 - La partita in diretta - Le Cronache
Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 0-0 – La partita in diretta

Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions ha superato in trasferta l'Ajax. Calcio d'inizio alle 21.  
Inter-Slavia Praga è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Nella terza giornata di Champions, l'Inter affronterà l'Union Saint-Gilloise in trasferta. Appuntamento il 21 ottobre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

