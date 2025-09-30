Bicchielli (FI), caserma intitolata al tenente Pittoni e’ atto giustizia

– Oggi Nocera Inferiore “ha reso un atto di giustizia e di verita’ intitolando questa caserma al Tenente Marco Pittoni. La sua vita e il suo sacrificio sono un esempio altissimo di senso del dovere e di amore per le istituzioni. Ogni volta che un cittadino varchera’ questa soglia, sara’ accolto non solo dalla professionalita’ dei Carabinieri, ma anche dalla memoria viva di un servitore dello Stato che ha anteposto la sicurezza degli altri alla propria vita. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunita’ locali e’ la strada maestra per onorare davvero la sua eredita’ e costruire un futuro piu’ sicuro e coeso per tutti”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, componente della Commissione Bicamerale Antimafia e della Commissione Difesa della Camera, partecipando a Nocera Inferiore (Sa) alla cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri intitolata al Tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, caduto in servizio nel 2008, quando sacrifico’ la propria vita per proteggere i cittadini durante una rapina.