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Cerrato (Iab Italia): ‘Ai aiuta a creare contenuti adattivi a valore aggiunto”

  • Ottobre 29, 2026
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(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale, che è sempre guidata dall’umano, è importante ricordarlo. Aiuta a creare contenuti a valore aggiunto che si adattano al pubblico. L’Ia ci permette di adattare la ricetta all’utente, a seconda che debba essere utilizzata per 4 o 2 persone”. Così Daniela Cerrato, membro del Consiglio direttivo di Iab Italia, all’edizione 2026 di Intersections, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.  

“La possibilità di adattare il contenuto alle necessità dell’utente attraverso dei cursori è già stata introdotta con GialloZafferano ed è una grande novità che stiamo inserendo anche con lo Smartworld – aggiunge – Dal punto di vista della cucina, questo approccio permette di evitare gli sprechi, in ottica di green economy. Abbiamo creato anche un chatbot dedicato con GialloZafferano, che si chiama Giallo di Z, che ti permette di chiedere una ricetta ideale in base a che cosa hai nel frigo, alle tue doti, alle preferenze e alle eventuali allergie”. “Anche la strategia video vede un’evoluzione. Proponiamo video lunghi, iniziati l’anno scorso con format seriali e dai toni più caldi, simili ai vodcast, sia nel food con GialloZafferano, sia con MypersonalTrainer per la salute. Questi possono essere fruiti anche comodamente dal divano. Con la crescita della Connected TV, ormai tutte le statistiche ci dicono infatti che le persone guardano questi contenuti – distribuiti anche sui social – attraverso la televisione”.  

“Tutto questo si ricollega al concetto della community. Si tratta di un aspetto molto bello perché non si traduce solo nel digitale. Continuiamo infatti ad ampliare la nostra partecipazione sul territorio. Dopo i grandi eventi che abbiamo fatto con MypersonalTrainer e con le altre testate, la grande novità è che quest’anno faremo un evento dedicato a GialloZafferano alla fine di dicembre – conclude -. La gente ha voglia di aggregarsi fisicamente e di uscire dagli schermi, quindi ‘socialità’ torna a essere la parola d’ordine, non solo il web. Informarsi e trovare contenuti di utilità e di intrattenimento è importante ma poi c’è bisogno di contatto umano. Poter traslare una community che ti segue molto dal digitale al fisico è qualcosa di straordinario, all’insegna della semplificazione”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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