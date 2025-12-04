Centri per l’impiego: 241 idonei ancora in attesa

Fanno appello al presidente del Consiglio Roberto Fico gli idonei ex cat. C-c-sit. Si tratta di 241 persone risultate idonee alla graduatoria per il concorso dei centri per l’impiego istruttori informatici, in attesa di assunzione nei Centri per l’Impiego. «Siamo le risorse pronte a contrastare la “fuga dei cervelli” e a digitalizzare i servizi pubblici, ma siamo a meno di 27giorni dalla scadenza della nostra graduatoria. Chiediamo al Neo Eletto Presidente Fico un intervento urgente per lo scorrimento totale della graduatoria», hanno dichiarato gli idonei ex Categoria C-CSIT della graduatoria per il potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI). Ad oggi, sono tutti in attesa, «un contingente di risorse umane pronte e immediatamente disponibili a rafforzare l’efficienza amministrativa e dare attuazione ai programmi che hanno caratterizzato la Sua rielezione. La nostra graduatoria è disponibile dal 2021. Ad oggi, si lascerebbero a casa 200 persone in un’attesa inaccettabile, a fronte di una necessità di personale nei CPI chiaramente certificata», hanno poi spiegato. La Direzione Lavoro (DG11) ha ricevuto la mappatura delle competenze di ciascun idoneo, i profili di Istruttori Informatici sono di fatto assimilabili al livello di “Funzionari”. «Siamo l’iniezione di digitalizzazione e competenza di cui i CPI hanno urgente bisogno. Ci rivolgiamo a Lei, Presidente, e lo facciamo anche in un clima di fiducia per il neo-eletto onorevole Fico, la cui presenza rafforza la richiesta di una pubblica amministrazione più efficace e vicina ai cittadini – hanno detto ancora, rivolgendosi al presidente Fico – Presidente, l’assunzione del nostro contingente non è solo un atto dovuto: è l’occasione perfetta per onorare il Suo impegno contro la fuga dei talenti, trattenendo risorse qualificate nella nostra terra. I Centri per l’Impiego, presidio essenziale che garantisce l’accesso a strumenti di sostegno come ADI e SFL, sono il punto nevralgico della tenuta sociale e per funzionare al meglio hanno bisogno di noi. Il nostro contingente si caratterizza per una formazione continua e costante, con la quasi totalità degli idonei che ha arricchito il proprio CV con studi e aggiornamenti continui. Ma la nostra forza è anche nella nostra azione: In questi anni di attesa, ci siamo distinti per proattività e resilienza: ci siamo organizzati con manifestazioni digitali e flash mob, interloquendo in modo risoluto con le strutture apicali regionali senza abbassare mai la guardia. Se non sono queste skills – determinazione, volontà di servire il territorio e capacità organizzativa – allora quali sono spendibili nelle Istituzioni? Presidente, le soluzioni sono già sul tavolo, Le confermiamo che spazio numerico e risorse finanziarie sono disponibili per l’assunzione integrale nei CPI. La validità della nostra graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2025, ma questa data non risolve l’urgenza, ne sposta solo la scadenza». Da qui la richiesta di disporre con la massima urgenza l’azione politica e amministrativa per lo scorrimento totale e l’assunzione immediata dei 241 idonei direttamente nei Centri per l’Impiego della Regione Campania. «Affidiamo a Lei la possibilità di trasformare un’attesa logorante in un’opportunità immediata. Presidente, ci aiuti a tornare a casa», hanno aggiunto nel loro appello. e.n.
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco