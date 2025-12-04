Centri per l’impiego: 241 idonei ancora in attesa - Le Cronache Attualità
  Dicembre 4, 2025
Fanno appello al presidente del Consiglio Roberto Fico gli idonei ex cat. C-c-sit. Si tratta di 241 persone risultate idonee alla graduatoria per il concorso dei centri per l’impiego istruttori informatici, in attesa di assunzione nei Centri per l’Impiego. «Siamo le risorse pronte a contrastare la “fuga dei cervelli” e a digitalizzare i servizi pubblici, ma siamo a meno di 27giorni dalla scadenza della nostra graduatoria. Chiediamo al Neo Eletto Presidente Fico un intervento urgente per lo scorrimento totale della graduatoria», hanno dichiarato gli idonei ex Categoria C-CSIT della graduatoria per il potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI). Ad oggi, sono tutti in attesa, «un contingente di risorse umane pronte e immediatamente disponibili a rafforzare l’efficienza amministrativa e dare attuazione ai programmi che hanno caratterizzato la Sua rielezione. La nostra graduatoria è disponibile dal 2021. Ad oggi, si lascerebbero a casa 200 persone in un’attesa inaccettabile, a fronte di una necessità di personale nei CPI chiaramente certificata», hanno poi spiegato. La Direzione Lavoro (DG11) ha ricevuto la mappatura delle competenze di ciascun idoneo, i profili di Istruttori Informatici sono di fatto assimilabili al livello di “Funzionari”. «Siamo l’iniezione di digitalizzazione e competenza di cui i CPI hanno urgente bisogno. Ci rivolgiamo a Lei, Presidente, e lo facciamo anche in un clima di fiducia per il neo-eletto onorevole Fico, la cui presenza rafforza la richiesta di una pubblica amministrazione più efficace e vicina ai cittadini – hanno detto ancora, rivolgendosi al presidente Fico – Presidente, l’assunzione del nostro contingente non è solo un atto dovuto: è l’occasione perfetta per onorare il Suo impegno contro la fuga dei talenti, trattenendo risorse qualificate nella nostra terra. I Centri per l’Impiego, presidio essenziale che garantisce l’accesso a strumenti di sostegno come ADI e SFL, sono il punto nevralgico della tenuta sociale e per funzionare al meglio hanno bisogno di noi. Il nostro contingente si caratterizza per una formazione continua e costante, con la quasi totalità degli idonei che ha arricchito il proprio CV con studi e aggiornamenti continui. Ma la nostra forza è anche nella nostra azione: In questi anni di attesa, ci siamo distinti per proattività e resilienza: ci siamo organizzati con manifestazioni digitali e flash mob, interloquendo in modo risoluto con le strutture apicali regionali senza abbassare mai la guardia. Se non sono queste skills – determinazione, volontà di servire il territorio e capacità organizzativa – allora quali sono spendibili nelle Istituzioni? Presidente, le soluzioni sono già sul tavolo, Le confermiamo che spazio numerico e risorse finanziarie sono disponibili per l’assunzione integrale nei CPI. La validità della nostra graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2025, ma questa data non risolve l’urgenza, ne sposta solo la scadenza». Da qui la richiesta di disporre con la massima urgenza l’azione politica e amministrativa per lo scorrimento totale e l’assunzione immediata dei 241 idonei direttamente nei Centri per l’Impiego della Regione Campania. «Affidiamo a Lei la possibilità di trasformare un’attesa logorante in un’opportunità immediata. Presidente, ci aiuti a tornare a casa», hanno aggiunto nel loro appello. e.n.

