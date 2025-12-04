Pagano: “Ora si misura la forza del gruppo”

SALERNO – “Nei momenti più delicati non servono tante parole, ma impegno e sguardi dritti. Lavoriamo a testa alta, con fiducia e rispetto per ciò che, tutti insieme, abbiamo costruito fino ad oggi. È proprio ora che si misura la forza vera di un gruppo”: parole e musica dell’Amministratore Delegato della Salernitana Umberto Pagano. Un messaggio alla Salernitana affidata ai social (nella foto) per provare a scuotere la squadra ma anche tutto l’ambiente dopo la scoppola di Benevento. Pagano, che oggi sarà in Lega per rappresentare la società granata nell’Assemblea che si svolgerà in mattinata, ha così lanciato un segnale di vicinanza da parte del club. Intanto ieri pomeriggio la Salernitana ha svolto il secondo allenamento settimanale. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto dapprima un lavoro di forza in palestra per poi spostarsi sul campo e dedicarsi ad esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Terapie per Eddy Cabianca, unico indisponibile per domenica. Oggi si replica, con inizio alle ore 10.30, sempre al Mary Rosy.

L’INIZIATIVA SOCIALE Intanto, in occasione del match contro il Trapani, la società granata, seguendo il calendario delle iniziative della Lega Pro in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ha deciso di coinvolgere attivamente i ragazzi della Salernitana For Special, squadra di calcio allestita grazie alla consolidata collaborazione con la cooperativa Il Villaggio di Esteban che partecipa al campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della FIGC. Nel dettaglio, domenica i ragazzi verranno ospitati dal club in tribuna per assistere a Salernitana-Trapani insieme ai loro allenatori ed accompagnatori. Durante l’intervallo, inoltre, scenderanno sul terreno di gioco per calciare alcuni tiri di rigore sotto la Curva Sud Siberiano accompagnati da tutto il calore e l’incoraggiamento che sicuramente il pubblico saprà dare.