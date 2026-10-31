Cena sindaci solidali del Banco Alimentare Campania

Un grande abbraccio di solidarietà. 400 tra amministratori, rappresentanti istituzionali, dirigenti pubblici, imprenditori hanno partecipato alla CENA DEI SINDACI SOLIDALI organizzata dal Banco Alimentare Campania nei grandi capannoni del nuovo magazzino di Mercato San Severino dove ogni giorno si raccoglie cibo e si confezionano i pacchi da distribuire ai bisognosi. Ogni mese il Banco Alimentare fornisce aiuto concreto a 218.144 persone in tutta la Campania grazie ad una serie di convenzioni con oltre duecento comuni, Caritas, parrocchie, mense per i poveri, centri d’ascolto, associazioni ed enti del terzo settore. Il Banco Alimentare Campania nel 2025 ha distribuito 11.042.644 Kg di cibo per un valore commerciale di € 26.745.646. All’appuntamento di Mercato San Severinohanno preso parte il Presidente della Regione Campania Roberto Fico con molti esponenti della Giunta Regionale, il Sindaco di Napoli e Presidente nazionale ANCI Gaetano Manfredi, il Sindaco di Pellezzano e Presidente regionale ANCI Francesco Morra, il deputato Piero De Luca, l’Arcivescovo di Salerno Campagna Acerno mons. Andrea Bellandi. Nel corso della CENA DEI SINDACI SOLIDALI sono stati ribaditi i capisaldi di una collaborazione virtuosa tra le Istituzioni ed il Terzo Settore in un momento storico di grande difficoltà economica e sociale che rischia di compromettere la dignità delle persone e la stessa convivenza civile. Dal post Covid le richieste di aiuto sono più che raddoppiate. Ed è sempre più difficile far fronte alle crescenti difficoltà rispetto alle quali sovente i Sindaci e gli amministratori pubblici combattono praticamente a mani nude. “Il Banco Alimentare accompagna – ha spiegato il Direttore Generale Banco Alimentare Campania e Basilicata Roberto Tuorto – la distribuzione dei pacchi con uno sguardo, un sorriso, una stretta di mano. L’intento è quello di far comprendere alle persone in difficoltà che non sono sole, ma possono contare sull’attenzione e l’aiuto degli altri. Di grande rilievo anche il profilo etico ed ecologico del lavoro svolto dal Banco Alimentare che permette di scongiurare lo spreco di cibo prezioso evitando che finisca in discarica. Tutto questo esige un’organizzazione rigorosa, una profonda collaborazione con le Istituzioni e la società civile, un’attenzione profonda alle persone che si ci trova davanti”. Carmine Rosamilia