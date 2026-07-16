Celano e Minella: “Va garantita l’assistenza territoriale ai cittadini di Battipaglia”

I consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella hanno presentato questa mattina un’interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio regionale, Roberto Fico, per chiedere chiarimenti sul trasferimento del Distretto sanitario di via Gonzaga e sul progressivo depotenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale nel centro urbano di Battipaglia. Nell’atto ispettivo i due consiglieri evidenziano come il trasferimento del poliambulatorio presso la Casa di Comunità all’interno del complesso ospedaliero abbia privato il centro cittadino dell’unico presidio sanitario pubblico di prossimità, creando notevoli disagi soprattutto per anziani, persone con disabilità e pazienti fragili. Celano e Minella sottolineano inoltre la soppressione di alcune branche specialistiche, il trasferimento di altre attività ambulatoriali e della Guardia Medica all’interno dell’ospedale, una scelta che, a loro giudizio, rischia di snaturare la funzione stessa della Continuità Assistenziale e di ridurre l’accessibilità ai servizi. Richiamano inoltre i principi contenuti nel D.M. 77/2022, che individua nelle Case di Comunità strutture territoriali facilmente accessibili e integrate nel tessuto urbano, evidenziando le criticità derivanti dall’attuale collocazione dei servizi al settimo piano dell’ospedale. Nell’interrogazione viene inoltre chiesto che, nelle more della riorganizzazione complessiva dell’assistenza territoriale, siano immediatamente ripristinati nel centro cittadino il servizio di Guardia Medica e quelle attività specialistiche, come cardiologia, pneumologia, diabetologia e oculistica, che possono essere erogate nella sede di via Gonzaga senza alcun pregiudizio per l’organizzazione ospedaliera. In particolare, i consiglieri evidenziano come alcune di queste branche rappresentino una duplicazione di servizi già garantiti dai corrispondenti reparti ospedalieri, rendendo quindi ragionevole mantenerne l’attività territoriale in una sede più facilmente accessibile ai cittadini. Particolare attenzione viene rivolta anche alle notizie relative a un possibile futuro spostamento della Casa di Comunità nel Comune di Bellizzi, ipotesi che, se confermata, determinerebbe un ulteriore indebolimento dell’offerta sanitaria territoriale per una città di oltre 50 mila abitanti. Con l’interrogazione, i consiglieri di Forza Italia chiedono alla Regione di garantire il mantenimento di un presidio sanitario stabile a Battipaglia, programmare la riqualificazione della sede di via Gonzaga per riportarvi stabilmente il Distretto sanitario e assicurare che il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto delle fasce più fragili della popolazione, sia tutelato attraverso servizi realmente prossimi, accessibili ed efficienti.