C’è ritmo in città!

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, presso il Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno, si terrà il Festival di Percussioni – Ritmi di Festa in Città, dalle 18 in poi. A chiudere l’evento, il quartetto Tetraktis formato da Gianluca Saveri, Gianni Maestrucci, Laura Mancini e Leonardo Ramadori

Di Olga Chieffi

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, presso il Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno, si terrà il Festival di Percussioni – Ritmi di Festa in Città, organizzato dal Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussione del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, con il coordinamento del Maestro Paolo Cimmino, con la partecipazione dei Licei Musicali della Campania e delle associazioni “Antonio nel Cuore”, MusiKattiva, SCISAR e Batti e Senti. Saranno due giornate dedicate al mondo delle percussioni, tra concerti, seminari e momenti di approfondimento, con il coinvolgimento di studenti, docenti, musicisti, licei musicali e associazioni del territorio. Un’occasione di incontro e condivisione che mette al centro la musica come strumento di espressione, formazione e partecipazione. Il Festival prenderà il via martedì 13 ottobre, alle ore 18, con l’incontro “Dentro il cerchio – Principi e pratiche di facilitazione”, a cura di Francesco Fasanaro e la presentazione del suo omonimo volume che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere come trasformare la gestione dei gruppi e dei processi partecipativi attraverso il superamento delle gerarchie lineari in favore di una struttura circolare che garantisce equità di parola, ascolto attivo e condivisione della responsabilità decisionale. L’opera esplora i principi fondativi della facilitazione, ponendo l’accento sulla neutralità e terzietà del facilitatore inteso come guida del processo e non del contenuto, sulla creazione di uno spazio sicuro e inclusivo in cui ogni partecipante possa esprimersi senza timore di giudizio, e sulla responsabilizzazione collettiva nel trasferimento del potere decisionale. Dal punto di vista operativo, il testo offre strumenti concreti per la conduzione dei gruppi, la gestione dei tempi, l’uso di domande aperte e la trasformazione dei conflitti in opportunità di confronto costruttivo, integrando metodologie riconosciute come il World Café, l’Open Space Technology e la sociocrazia. Alle ore 19.30 spazio alla musica con il concerto che vedrà protagonisti SCISAR Music Hub, con la direzione artistica di Carolina Carpentieri, un’accademia e un centro specializzato in musicoterapia, arti espressive e formazione musicale situato in Campania, con sedi operative a Salerno e Trecase, che integra l’espressione artistica con metodologie cliniche, psicologiche ed educative, anche con ritmi tradizionali del Mediterraneo come tamburello e tammorra, e ancora il Liceo Musicale “A. Gatto” di Agropoli e il marimbista Riccardo Mazzarella. La serata proseguirà con l’esibizione della Suite Percussion Ensemble, diretta dal M° Paolo Cimmino. Lo spettacolo musicale intitolato “Ritmi narranti”, vede protagonisti Gennaro Basile, Simone Parisi, Emilio Califano, Domenico Donatantonio, Carmen Ascoli, Alfonso Nocera e Alex Rosamilio. L’evento intende esplorare la natura profonda della percussione, trasformando il battito ritmico in un vero e proprio linguaggio narrativo capace di ripercorrere la storia dell’uomo. L’impianto dello spettacolo si fonda su due direttrici principali: da un lato il ritmo inteso come memoria e restituzione, evidente nelle composizioni contemporanee di Worden, Davila e Marcovich e nella rilettura del Rondò alla Turca di Mozart arrangiato da Cimmino, dove la percussione recupera la sua anima originaria. L’unione tra la matericità delle percussioni crea una sceneggiatura sonora coinvolgente che permette di interpretare strutture ritmiche complesse attraverso opere di grandi autori. Il programma si apre con Millenium Bug del 1999 di Giovanni Sollima, pezzo minimalista che evoca le inquietudini legate al cambio di millennio, per poi proseguire con il magnetismo evocativo ed energico dell’Estate di Antonio Vivaldi e con le influenze africane e la complessa tecnica a quattro bacchette di Ghanaia di Mathias Schmitt. Nella seconda parte della serata si inserisce il progetto Crossover di Paolo Cimmino, caratterizzato da brani originali composizioni dalla ricerca di armonie raffinate e l’improvvisazione che mirano a dare forma al tempo e all’interiorità umana attraverso la melodia. La scaletta comprende inoltre Team Work di Marcovich, Escape di Worden per sestetto di triangoli, Dimension for tambourine di Julie Davila per sette tamburelli, fino a concludersi con la celebre marcia mozartiana dell’Allegretto “Alla Turca” dalla Sonata K 331, arricchita da gran cassa e sonagli in stile giannizzero. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 18, è in programma seminario tecnologico e interattivo, unico, per esplorare il profondo legame tra innovazione e arte sonora, nato in occasione della presentazione del libro “L’IA e la musica” a cura di Alfredo Capozzi. L’evento propone una riflessione dinamica e coinvolgente sul modo in cui l’intelligenza artificiale sta ridisegnando il linguaggio musicale, offrendo ai partecipanti un confronto diretto sulle nuove frontiere della creatività e sulle sfide del futuro della musica. Alle ore 19.30 il concerto conclusivo vedrà la partecipazione dell’ Associazione Batti e Senti, con la direzione artistica di Dario Longobardi, e dell’I.S.I.S. “G. Albertini” di Nola, diretto da Egidio Napolitano. A completare la serata, super-ospite il quartetto Tetraktis formato da Gianluca Saveri, Gianni Maestrucci, Laura Mancini e Leonardo Ramadori, con un programma che comprende composizioni di John Cage, Federico Gardella, Ramberto Ciammarughi, Alessandro Annunziata, Carlo Boccadoro e Giovanni Sollima, latori di una ricerca sonora in continua evoluzione che valica i confini dei generi musicali, spaziando dalla musica classica alla sperimentazione d’avanguardia, dal jazz alle contaminazioni con il teatro e la danza, la cui forza e il fascino delle loro esibizioni dal vivo risiedono nella straordinaria intesa d’insieme, nella precisione ritmica impeccabile e nell’uso scenico di un set strumentale monumentale, che va dai classici strumenti a intonazione come marimba e vibrafono fino a tamburi di ogni provenienza, piatti, gong e oggetti sonori non convenzionali.